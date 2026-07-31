Кроссовер с запасом хода больше 1000 км — это реально?

Эксперт «За рулем» раскрыл особенности нового гибридного кроссовера GAC S9

GAC продолжает расширять ассортимент гибридных моделей. Очередная новинка – полноразмерный кроссовер GAC S9, который должен стать флагманом компании.

За доплату можно заказать двухцветную окраску кузова и опциональные диски с неподвижной центральной частью.

GAC S9 – последовательный подзаряжаемый гибрид. Бензиновый двигатель не имеет механической связки с колесами, а служит исключительно генератором для электрической составляющей. Бензиновый турбомотор мощностью 156 л.с. позволяет использовать бензин АИ-92. Но учитывая непосредственный впрыск и степень сжатия 14, заливать его стоит только в экстренных случаях, а основным топливом выбрать АИ-95.

Полностью заряженной батареи хватает на 200 километров. Уровень разряда, при котором включается ДВС, можно настраивать.

Тяговая батарея емкостью 44,5 кВт·ч позволяет проехать на чистом электричестве 208 км. И я действительно преодолел почти две сотни верст без активации бензинового двигателя. Заявленный запас хода в 1019 км при полностью заряженной батарее и полном баке вполне реальный.

Графика показывает течение энергии в режиме реального времени. Можно принудительно включать двигатель для зарядки.

Такая автономность при нынешнем дефиците топлива очень кстати. Средний расход бензина при периодическом подключении ДВС укладывается в 7,5 л/100 км. Расход энергии в обычном режиме не превышает 20 кВт·ч на 100 км.

Лючок зарядного порта открывается через центральный экран. Разъем стандарта Type-2 для медленной зарядки и CCS Combo для быстрой.

Два электромотора суммарно выдают 250 кВт мощности. Первые 100 км/ч GAC S9 набирает за 7,2 секунды. Не рекорд, но для огромного и тяжелого полноприводного кроссовера – достойный результат.

Кожа Nappa, вставки из натурального дерева. Интерьер в теплых тонах радует фактурой и качеством материалов. Его хочется разглядывать и трогать. Уюта добавляет повсеместная фоновая подсветка.

Оригинальная фишка – «горячие» клавиши в меню мультимедиа. Так управление самыми нужными для вас функциями будет всегда под рукой. По умолчанию в мультимедиа зашиты сервисы Яндекса и VK. А также Android Auto и Apple CarPlay.

Но испытывать предельное ускорение на S9 нет никакого желания. Баланс ходовой части явно смещен в сторону комфорта. Кошачья плавность хода (несмотря на 21-дюймовые колеса с низкопрофильными шинами), исключительная тишина (над шумоизоляцией поработали основательно) в салоне и расслабляюще приятные сиденья помогают забыть об усталости даже в очень долгих поездках.

Был уверен, что на S9 установлена пневмоподвеска – уж больно хорошо шасси сглаживает все неровности. При этом автомобиль понятно управляется. Оказалась, что у кроссовера адаптивная подвеска с электроуправляемыми амортизаторами SDC. Просто разработчики смогли подобрать правильные настройки. И это хорошо – «железное» шасси надежнее и дешевле в ремонте, чем нежная «пневма».

Передние сиденья удобны по форме и дополнены массажем. Его можно активировать как кнопкой, так и через меню медиасистемы.

Подголовники передних сидений дополнены самолетными подушечками. Кстати, крепление под них есть и на втором ряду. Учитывая габариты, можно было легко разместить и третий. Но разработчики решили отдать все свободное место под багажник – он получился безразмерным.

Огромный багажник отделан ворсом. Спинки сидений второго ряда складываются электроприводом. При разложенных сиденьях вместимость достигает двух кубометров.

Посидев и спереди, и сзади, так и не решил, где мне удобнее. Все сиденья оборудованы вентиляцией и массажером. На втором ряду – собственный климат-контроль. Даже есть отдельная шторка панорамной крыши.

Открывать ее можно независимо от передней части салона. С единой панорамной крышей такой номер не пройдет.

Спинки второго ряда регулируются в широком диапазоне. Сиденьем переднего пассажира можно управлять со второго ряда.

Разумеется, GAC S9 адаптировали для российских условий эксплуатации. Обогревом снабдили все сиденья, руль и ветровое стекло. Изменился тип разъема для зарядки. Вместо китайского GB/T теперь стоит привычный нам CCS Combo (или Type 2, если зарядка медленная). К слову, на быстрой зарядной станции GAC S9 можно «заправить» с 30 до 80% за 15 минут. Проверил – подтверждаю.

Под фальшполом есть два отделения. В одном из них хранится штатный комплект проводов для зарядки.

GAC S9 – не просто статусный городской кроссовер. Это обоснованный выбор тех, кто ценит комфорт и надежность как в повседневных поездках, так и в долгих семейных путешествиях с полным багажником. Именно эта универсальность и высокое качество могут обратить внимание водителей премиальных европейских марок на китайский кроссовер.

На российском рынке GAC S9 доступен в максимальной комплектации SX Premium. Цена – от 6 799 000 рублей.