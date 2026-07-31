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Кроссовер с запасом хода больше 1000 км — это реально?

Эксперт «За рулем» раскрыл особенности нового гибридного кроссовера GAC S9

GAC продолжает расширять ассортимент гибридных моделей. Очередная новинка – полноразмерный кроссовер GAC S9, который должен стать флагманом компании.

За доплату можно заказать двухцветную окраску кузова и опциональные диски с неподвижной центральной частью.
За доплату можно заказать двухцветную окраску кузова и опциональные диски с неподвижной центральной частью.

GAC S9 – последовательный подзаряжаемый гибрид. Бензиновый двигатель не имеет механической связки с колесами, а служит исключительно генератором для электрической составляющей. Бензиновый турбомотор мощностью 156 л.с. позволяет использовать бензин АИ-92. Но учитывая непосредственный впрыск и степень сжатия 14, заливать его стоит только в экстренных случаях, а основным топливом выбрать АИ-95.

Полностью заряженной батареи хватает на 200 километров. Уровень разряда, при котором включается ДВС, можно настраивать.
Полностью заряженной батареи хватает на 200 километров. Уровень разряда, при котором включается ДВС, можно настраивать.

Тяговая батарея емкостью 44,5 кВт·ч позволяет проехать на чистом электричестве 208 км. И я действительно преодолел почти две сотни верст без активации бензинового двигателя. Заявленный запас хода в 1019 км при полностью заряженной батарее и полном баке вполне реальный.

Графика показывает течение энергии в режиме реального времени. Можно принудительно включать двигатель для зарядки.
Графика показывает течение энергии в режиме реального времени. Можно принудительно включать двигатель для зарядки.

Такая автономность при нынешнем дефиците топлива очень кстати. Средний расход бензина при периодическом подключении ДВС укладывается в 7,5 л/100 км. Расход энергии в обычном режиме не превышает 20 кВт·ч на 100 км.

Лючок зарядного порта открывается через центральный экран. Разъем стандарта Type-2 для медленной зарядки и CCS Combo для быстрой.
Лючок зарядного порта открывается через центральный экран. Разъем стандарта Type-2 для медленной зарядки и CCS Combo для быстрой.

Два электромотора суммарно выдают 250 кВт мощности. Первые 100 км/ч GAC S9 набирает за 7,2 секунды. Не рекорд, но для огромного и тяжелого полноприводного кроссовера – достойный результат.

Кожа Nappa, вставки из натурального дерева. Интерьер в теплых тонах радует фактурой и качеством материалов. Его хочется разглядывать и трогать. Уюта добавляет повсеместная фоновая подсветка.
Кожа Nappa, вставки из натурального дерева. Интерьер в теплых тонах радует фактурой и качеством материалов. Его хочется разглядывать и трогать. Уюта добавляет повсеместная фоновая подсветка.

Оригинальная фишка – «горячие» клавиши в меню мультимедиа. Так управление самыми нужными для вас функциями будет всегда под рукой.
Оригинальная фишка – «горячие» клавиши в меню мультимедиа. Так управление самыми нужными для вас функциями будет всегда под рукой.
По умолчанию в мультимедиа зашиты сервисы Яндекса и VK. А также Android Auto и Apple CarPlay.
По умолчанию в мультимедиа зашиты сервисы Яндекса и VK. А также Android Auto и Apple CarPlay.

Но испытывать предельное ускорение на S9 нет никакого желания. Баланс ходовой части явно смещен в сторону комфорта. Кошачья плавность хода (несмотря на 21-дюймовые колеса с низкопрофильными шинами), исключительная тишина (над шумоизоляцией поработали основательно) в салоне и расслабляюще приятные сиденья помогают забыть об усталости даже в очень долгих поездках.

Был уверен, что на S9 установлена пневмоподвеска – уж больно хорошо шасси сглаживает все неровности. При этом автомобиль понятно управляется. Оказалась, что у кроссовера адаптивная подвеска с электроуправляемыми амортизаторами SDC. Просто разработчики смогли подобрать правильные настройки. И это хорошо – «железное» шасси надежнее и дешевле в ремонте, чем нежная «пневма».

Передние сиденья удобны по форме и дополнены массажем. Его можно активировать как кнопкой, так и через меню медиасистемы.
Передние сиденья удобны по форме и дополнены массажем. Его можно активировать как кнопкой, так и через меню медиасистемы.

Подголовники передних сидений дополнены самолетными подушечками. Кстати, крепление под них есть и на втором ряду. Учитывая габариты, можно было легко разместить и третий. Но разработчики решили отдать все свободное место под багажник – он получился безразмерным.

Огромный багажник отделан ворсом. Спинки сидений второго ряда складываются электроприводом. При разложенных сиденьях вместимость достигает двух кубометров.
Огромный багажник отделан ворсом. Спинки сидений второго ряда складываются электроприводом. При разложенных сиденьях вместимость достигает двух кубометров.

Посидев и спереди, и сзади, так и не решил, где мне удобнее. Все сиденья оборудованы вентиляцией и массажером. На втором ряду – собственный климат-контроль. Даже есть отдельная шторка панорамной крыши.

Открывать ее можно независимо от передней части салона. С единой панорамной крышей такой номер не пройдет.

Спинки второго ряда регулируются в широком диапазоне. Сиденьем переднего пассажира можно управлять со второго ряда.
Спинки второго ряда регулируются в широком диапазоне. Сиденьем переднего пассажира можно управлять со второго ряда.

Разумеется, GAC S9 адаптировали для российских условий эксплуатации. Обогревом снабдили все сиденья, руль и ветровое стекло. Изменился тип разъема для зарядки. Вместо китайского GB/T теперь стоит привычный нам CCS Combo (или Type 2, если зарядка медленная). К слову, на быстрой зарядной станции GAC S9 можно «заправить» с 30 до 80% за 15 минут. Проверил – подтверждаю.

Под фальшполом есть два отделения. В одном из них хранится штатный комплект проводов для зарядки.
Под фальшполом есть два отделения. В одном из них хранится штатный комплект проводов для зарядки.

GAC S9 – не просто статусный городской кроссовер. Это обоснованный выбор тех, кто ценит комфорт и надежность как в повседневных поездках, так и в долгих семейных путешествиях с полным багажником. Именно эта универсальность и высокое качество могут обратить внимание водителей премиальных европейских марок на китайский кроссовер.

На российском рынке GAC S9 доступен в максимальной комплектации SX Premium. Цена – от 6 799 000 рублей.

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