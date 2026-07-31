Кроссовер с запасом хода больше 1000 км — это реально?
GAC продолжает расширять ассортимент гибридных моделей. Очередная новинка – полноразмерный кроссовер GAC S9, который должен стать флагманом компании.
GAC S9 – последовательный подзаряжаемый гибрид. Бензиновый двигатель не имеет механической связки с колесами, а служит исключительно генератором для электрической составляющей. Бензиновый турбомотор мощностью 156 л.с. позволяет использовать бензин АИ-92. Но учитывая непосредственный впрыск и степень сжатия 14, заливать его стоит только в экстренных случаях, а основным топливом выбрать АИ-95.
Тяговая батарея емкостью 44,5 кВт·ч позволяет проехать на чистом электричестве 208 км. И я действительно преодолел почти две сотни верст без активации бензинового двигателя. Заявленный запас хода в 1019 км при полностью заряженной батарее и полном баке вполне реальный.
Такая автономность при нынешнем дефиците топлива очень кстати. Средний расход бензина при периодическом подключении ДВС укладывается в 7,5 л/100 км. Расход энергии в обычном режиме не превышает 20 кВт·ч на 100 км.
Два электромотора суммарно выдают 250 кВт мощности. Первые 100 км/ч GAC S9 набирает за 7,2 секунды. Не рекорд, но для огромного и тяжелого полноприводного кроссовера – достойный результат.
Но испытывать предельное ускорение на S9 нет никакого желания. Баланс ходовой части явно смещен в сторону комфорта. Кошачья плавность хода (несмотря на 21-дюймовые колеса с низкопрофильными шинами), исключительная тишина (над шумоизоляцией поработали основательно) в салоне и расслабляюще приятные сиденья помогают забыть об усталости даже в очень долгих поездках.
Был уверен, что на S9 установлена пневмоподвеска – уж больно хорошо шасси сглаживает все неровности. При этом автомобиль понятно управляется. Оказалась, что у кроссовера адаптивная подвеска с электроуправляемыми амортизаторами SDC. Просто разработчики смогли подобрать правильные настройки. И это хорошо – «железное» шасси надежнее и дешевле в ремонте, чем нежная «пневма».
Подголовники передних сидений дополнены самолетными подушечками. Кстати, крепление под них есть и на втором ряду. Учитывая габариты, можно было легко разместить и третий. Но разработчики решили отдать все свободное место под багажник – он получился безразмерным.
Посидев и спереди, и сзади, так и не решил, где мне удобнее. Все сиденья оборудованы вентиляцией и массажером. На втором ряду – собственный климат-контроль. Даже есть отдельная шторка панорамной крыши.
Открывать ее можно независимо от передней части салона. С единой панорамной крышей такой номер не пройдет.
Разумеется, GAC S9 адаптировали для российских условий эксплуатации. Обогревом снабдили все сиденья, руль и ветровое стекло. Изменился тип разъема для зарядки. Вместо китайского GB/T теперь стоит привычный нам CCS Combo (или Type 2, если зарядка медленная). К слову, на быстрой зарядной станции GAC S9 можно «заправить» с 30 до 80% за 15 минут. Проверил – подтверждаю.
GAC S9 – не просто статусный городской кроссовер. Это обоснованный выбор тех, кто ценит комфорт и надежность как в повседневных поездках, так и в долгих семейных путешествиях с полным багажником. Именно эта универсальность и высокое качество могут обратить внимание водителей премиальных европейских марок на китайский кроссовер.
На российском рынке GAC S9 доступен в максимальной комплектации SX Premium. Цена – от 6 799 000 рублей.
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