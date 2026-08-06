Перекупщик бензина — предприниматель или вор? А покупатель — соучастник?

Как бороться с перекупщиками бензина и реально ли это сделать?

Перекупщик – это, в общем-то, спекулянт. В советские времена карикатуры на спекулянтов печатал журнал «Крокодил», а спекуляция считалась преступлением. А сегодня? Лезем в современный словарь. Спекуляцией теперь считается «…Скупка на закрытых рынках и перепродажа на открытых рынках дефицитных товаров в условиях каких-либо ограничений свободы торговли (например, во время войны, блокады, эмбарго, стихийных бедствий) либо объективной ограниченности ресурса (билеты на спортивные соревнования, концерты, спектакли и т. п.)».

Но нам объясняют, что с бензином глобальных проблем, вроде бы, нет – есть отдельные сбои в логистике и прочие шероховатости. А бензин есть – и российский, и казахстанский, и индийский. Значит, нет и спекуляции! В общем, устаревшее словечко «спекуляция» ныне именуется чем-то вроде бизнеса. Купил здесь, продал там, разницу – в карман: дескать, так живет весь цивилизованный мир. Это раньше цены на хлеб были одинаковы во всех магазинах, а теперь – сами знаете. Так же и с бензином: сегодня он пользуется бешеным спросом, а потому было бы странно, если бы никто не начал активно на этом обогащаться. Именно это мы сегодня и наблюдаем.

Из Керчи сообщают, что жулики предлагают здесь топливо по цене до 600 рублей за литр. По мнению самих керчан, государственные органы должны оперативно реагировать на подобные ситуации, контролировать соблюдение законодательства в сфере оборота топлива, пресекать возможные спекуляции и не допускать искусственного дефицита.

Но ведь спекуляция у нас теперь «в законе» – разве нет?

Впрочем, вот свежее сообщение ТАСС из Краснодара. Здесь 3 июля 2026 года при перевозке 1 тыс. л бензина АИ-95 на арендованном автомобиле без госномеров были задержаны двое жителей Ростовской области, которые планировали сбыть топливо на Кубани по завышенной стоимости. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Фигурантам грозит наказание до шести лет лишения свободы.

На системном уровне ФАС анализирует цены, проверяя обоснованность всех звеньев цепочки от логистики до сбыта. Если обнаруживают сговор трейдеров (это, грубо говоря, ситуация, при которой несколько компаний координируют действия на бирже, чтобы взвинтить цены), ФАС возбуждает дела о нарушении антимонопольного законодательства. Также служба взаимодействует с цифровыми площадками: например, «Авито» временно скрывал объявления о продаже топлива, а на Ozon и Wildberries такие карточки блокируют еще на этапе модерации.

Но жулики хитрят и дают объявления типа «Продам канистру». О том, что в ней топливо, при этом ничего не говорится. Территориальные управления ФАС усиливают надзор за поставками топлива конкретным категориям потребителей – например, сельхозпроизводителям. Ведь каким-то образом бензин попадает к барыгам, а официального пути для этого нет. Очереди – колоссальные, отпуск ограничен. Значит, есть путь через «заднее крыльцо», как в известной миниатюре. И похоже на то, что официалы ищут эти пути довольно вяло. А тот, кто готов платить по 600 рублей за литр, обязательно найдет продавца с такими расценками.

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Наивные призывы сообщать о перекупщиках возле АЗС куда-то в полицию – это чушь: полиция и так видит, что где происходит. А предложения не покупать у них топливо вообще отдают глупостью: можно подумать, что измученные люди только и мечтают, как бы расстаться со своими сбережениями, уплатив десятикратную цену за горючее.

Одолеть перекупщиков сегодня можно только одним способом: вернуть топливо на АЗС по привычным ценам. А пока существует огромный разрыв между спросом и предложением, обязательно будут находиться люди, желающие этим воспользоваться. Поэтому необходимо уж если не победить ситуацию нокаутом, то хотя бы попытаться сделать ее менее неприятной для всех нас.

Ранее «За рулем» уже объяснял, как пропустить скорую и не получить штраф.