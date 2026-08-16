Электрогрузовики приспособят для российской зимы: новая технология

Батарея компании HiNa Battery работает при температуре до –40

Китайский FAW тестирует инновационный натрий-ионный аккумулятор для электрогрузовиков.

Он разработан совместно с компанией HiNa Battery, а установили его на тяжелые FAW J6P. Емкость батареи – 339 кВт·ч. Автопоезд намного тяжелее седана или кроссовера, поэтому такая емкость не удивляет.

Упор делается на другое. Прототипы проверяют в экстремальных условиях. За семь месяцев они намотали больше 15 тысяч км. При –40 градусах по Цельсию, как уверяют, емкость просела всего на 10%, что весьма неплохо на фоне серийных аналогов.

Грузовики FAW J6P.

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Обещано, что батарея выдержит минимум 8000 циклов зарядки-разрядки – причем при использовании «быстрых» терминалов, которые гораздо раньше «изнашивают» аккумулятор.

О скором запуске в серию говорить рано. Но если результаты подтвердятся, то FAW может предложить перевозчикам интересную машину.

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