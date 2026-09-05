Один из самых доступных Мерседесов серьезно обновился: что идет за доплату?

Третье поколение Mercedes-Benz GLA: особенности, цены

Mercedes-Benz GLA вышел в третьем поколении. Как и все последние новинки марки, он обильно украшен светящимися звездами. Подсвечиваются решетка радиатора, ее окантовка и эмблема.

Mercedes-Benz GLA

Дверные ручки сделаны выдвижными. Панорамная крыша входит в базовое оснащение, у нее тоже есть опции: 172 звезды с подсветкой и фотохромный слой вместо традиционной шторки.

Кроссовер построен на платформе ММА. Он подрос на 155 мм в длину, но только на 61 мм по колесной базе. Задний багажник увеличен с 340 до 410 л, у электромобиля есть еще и передний – объемом 107 л.

Mercedes-Benz GLA

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На передней панели в базовом варианте установлены два дисплея диагоналями 10,3 и 14 дюймов. Перед правым пассажиром – снова россыпь фирменных трехлучевых звезд, которая за доплату получит подсветку. Если доплатить еще больше, появится персональный 14‑дюймовый экран, накрытый вместе с двумя остальными единым стеклом.

Чисто электрических версий аж три: GLA 200 (204 л. с., задний привод, 447 км хода на батарее емкостью 58 кВт·ч), GLA 250+ (272 л. с., задний привод, 657 км, 85 кВт·ч) и GLA 350 4Matic (354 л. с., полный привод, 643 км, 85 кВт·ч).

Интерьер Mercedes-Benz GLA

Гибриды получили турбомотор 1.5 совместной разработки с Geely. В их трансмиссии – восьмиступенчатый робот со встроенным 30‑сильным электромотором. Батарея емкостью 1,3 кВт·ч лишь позволяет иногда двигаться на электричестве на минимальной скорости. Привод – передний или полный.

В Германии базовый электромобиль стоит 48 600 евро. Гибриды выйдут на рынок только в 2027 году.

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