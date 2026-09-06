Электромобиль, не требующий зарядки, разработали в СССР

«За рулем» вспомнил историю советского проекта высокочастотного автомобиля

Знаменитый фантаст Клиффорд Саймак в 50‑е годы ввел в обращение термин «вечмобиль» – речь шла о конструкции машины, которая будет служить практически вечно. Однако еще раньше, в 1949 году, в СССР появился термин «вечемобиль».

В своей статье в февральском номере журнала «Радио» д. т. н. Георгий Бабат описал концепцию высокочастотного транспорта или «вечемобилей», получающего энергию за счет магнитной индукции. Там же отмечалось, что еще в 1943 году было начато строительство опытных установок в Москве. Были испытаны разные конструкции подземных и воздушных бесконтактных сетей, различные типы приемных контуров, схемы генераторов, регуляторов и так далее.

Масштабный макет «вечемобиля» был построен в лаборатории Юрия Долматовского. До внедрения дело не дошло.

«Вечемобиль»

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