Что общего между подводным тоннелем и авиацией?

«За рулем» напомнил, каким был до реконструкций Тушинский тоннель под каналом имени Москвы

Самый знаменитый московский тоннель – это, конечно, Тушинский: он не только старый, но еще и подводный.

Но мало кто знает, что изначально его въездные порталы украшали скульптуры авиаторов. Со стороны Тушино стояла статуя летчика, а со стороны центра – парашютистки. Выбор авиационной тематики был обусловлен расположением тоннеля рядом с Тушинским аэродромом. Освещение обеспечивали художественные бра, расположенные в верхней части боковых стен.

К сожалению, в ходе последующих реконструкций все эти «излишества» были безвозвратно утрачены, а тоннель обрел нынешний утилитарный облик.

Тушинский тоннель в Москве

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