Что общего между подводным тоннелем и авиацией?
Самый знаменитый московский тоннель – это, конечно, Тушинский: он не только старый, но еще и подводный.
Но мало кто знает, что изначально его въездные порталы украшали скульптуры авиаторов. Со стороны Тушино стояла статуя летчика, а со стороны центра – парашютистки. Выбор авиационной тематики был обусловлен расположением тоннеля рядом с Тушинским аэродромом. Освещение обеспечивали художественные бра, расположенные в верхней части боковых стен.
К сожалению, в ходе последующих реконструкций все эти «излишества» были безвозвратно утрачены, а тоннель обрел нынешний утилитарный облик.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекци о нирует много лет. Вот, например, вы знали, что автопилот для сельхозтехники появился в СССР почти 50 лет назад?
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