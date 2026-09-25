Geely EX5 EM-R: Москва — Селигер и обратно на одном баке

Мы проверили в деле первый последовательный гибрид компании

От дома ближайшая зарядка далековато, на трассах их вообще мало, зачем он мне… — примерно так думают многие, когда смотрят на электромобили. С бензином же тем временем сами знаете что происходит. Возможное решение, которое снимает обе проблемы, — «промежуточные», гибридные варианты. Новая версия последовательного гибридного кроссовера Geely EX5 выглядит сегодня одной из самых доступных.

Подготовка к поездке

Считается, что среда обитания таких автомобилей — город. Большинство водителей и правда не так часто выезжают из него. Но иногда ведь они это делают, и что происходит с гибридом, когда он оказывается в местности, где мало заправок и почти нет зарядок? Вопрос, на который у нас теперь есть ответ.

Мы давно собирались съездить на Селигер. В одну сторону около 420–450 км в зависимости от маршрута. За пару дней у нас получилось почти 950 км. И дороги, конечно, были разные: столица с пробками, загородные трассы разной загруженности, деревни с остатками асфальта, проселочные вообще без него.

Представим, как бы вы собирались первый раз в такую дорогу: зарядить батарею по максимуму, залить бензина под завязку, поставить режим постоянной поддержки зарядки батареи на всякий случай. Мы так и сделали: машина следила за уровнем заряда и при необходимости запускала бензиновый двигатель.

Как работает последовательный гибрид

Простыми словами, Geely EX5 в версии EM-R — это электромобиль, у которого на борту есть собственный бензиновый генератор.

Колеса здесь приводит в движение электромотор мощностью 218 л. с. А бензиновый атмосферный двигатель мощностью 99 л. с. колеса не крутит. Он работает генератором и вырабатывает электричество для батареи.

В этом и отличие модели от другой модификации гибрида — Geely EX5 EM-i, где бензиновый двигатель в определенных режимах может напрямую передавать крутящий момент на колеса. В нашем автомобиле ДВС работает только как генератор: вырабатывает электричество, которое поступает в батарею и затем к электромотору. Поэтому EM-R относится к последовательным гибридам, или REEV.

Как это выглядит в поездке: электромотор тянет автомобиль, бензиновый двигатель периодически или постоянно подключается к работе, чтобы поддерживать заряд батареи. Без подзарядки батареи хватит на плюс-минус 100 километров. В последовательных гибридах и нет необходимости ставить тяжелую дорогую энергоемкую батарею, раз зарядка всегда с тобой ездит.

Для города это решение логично: разгон, торможение, снова разгон. Электромотор хорошо переносит такой режим, а энергия торможения превращается не только в тепло, но частично возвращается в батарею, подзаряжая ее.

На трассе картина другая. Чем выше скорость и чем дольше она остается постоянной, тем больше энергии требуется автомобилю для движения. Поэтому на 120–130 км/ч и выше бензиновому двигателю приходится включаться заметно чаще, чем в городе.

Но наша поездка показала, что эта конструкция совершенно не мешает машине быть нормальным автомобилем для путешествий. Мы не испытали никаких предполагаемых сложностей: не искали зарядные станции (они и не нужны), не волновались, когда топливные АЗС оказывались пустыми.

Сначала за этой работой внутри автомобиля интересно наблюдать. Но потом к хорошему привыкаешь и не замечаешь.

Экономика поездки

У обычного бензинового автомобиля все просто: залил бензин, сжег его, снова залил. У последовательного гибрида Geely EX5 EM-R есть бензин, электричество и батарея, которая связывает эти два источника энергии. Схема сложнее.

Однако в нашей поездке на Селигер все получилось буднично (как оно и должно быть!): за 950 км заправились один раз 95‑м бензином на 3500 рублей. К концу поездки в баке оставалось процентов 10.

Понятно, что расход сильно зависит от скорости, температуры, загрузки и дороги, водителя. Официальные данные — 4,5 литра на 100 км. У нас получилось 4,7 — просто выдающийся результат, как по мне.

И еще поездка показала важное: для дальней дороги EX5 EM-R не требует отдельной инфраструктуры. В этом, пожалуй, главный смысл и удобство последовательного гибрида: в городе он использует электрические преимущества, за городом можно ехать долго и не нужно превращать маршрут в квест по поиску зарядок и заправок.

Для автомобиля, который называют городским, почти тысяча километров за пару дней оказались обычной дальней поездкой. Что, собственно, и требуется каждому: ты сел и поехал, ни о чем не думая.

Безусловные плюсы

Тишина! В сравнении, понятно, с обычными машинами: это так приятно, особенно на трассе, когда все, что ты слышишь, — это шорох от шин и свист ветра.

Моментальный набор скорости, нет никакой паузы между «нажал на педаль» и «полетел». И плавно все, без пробуксовок.

Гораздо реже вспоминаешь про заправки. Скорее в режиме «А не пора ли заправиться?», и выясняется, что все еще не пора.

Огромный яркий экран (15,4 дюйма), множество настроек.

Что iPhone, что Android (в этой модели появился Android Auto!) подключились быстро и работали без срывов (ну и беспроводная зарядка по умолчанию).

Отличные ассистенты: знаки распознаются, слепые зоны контролируются, круговой обзор имеет место. Система предотвращения фронтального столкновения — не тестировалась!

Приятные решения

Интеллектуальный круиз-контроль — супер-вещь! Ладно, что машина сама притормаживает, сама разгоняется в зависимости от впередиидущего, но она сама еще поворачивает в полосе. Можно ехать, не касаясь руля. Очень это необычно пока что, да и аппарат начинает через несколько секунд нежно выговаривать: возьмитесь, мол, за руль!

Многие не понимают или даже ругаются на проекцию данных на лобовое стекло. Мне — понравилось, как четко она здесь реализована. Глаза не приходится опускать на экран за рулем: поначалу кажется, что это мелочь, но уже через час понимаешь, насколько удобнее рулить с таким невидимым дисплеем.

Возможность использовать 92‑й бензин (внутри традиционный атмосферный двигатель) — полезная опция в сегодняшних реалиях. Но лучше все же 95‑й.

Когда стоишь в пробке и задумался о вечном, тебе напомнят, что автомобиль перед тобой поехал. Причем напомнят не сигналом сзади, а твой же автомобиль, но сделает это нежно! Вроде мелочь, а мило.

Бессчетное количество вариантов подсветки салона — это частое решение сегодня, но чтобы она еще и пульсировала в ритм музыке — это живо так смотрится. Geely на многих моделях это внедрила.

Мнение пассажирки

Мне в машине было удобно, я даже не устала за 4–5 часов поездки. Она вообще такая… комфортная оказалась, хоть и большая (а я не люблю большие). А прозрачная крыша — вообще мечта. Это ужасно красиво: сидишь — смотришь на облака, мечтаешь о чем-то…

К чему предстоит привыкнуть

Кнопка аварийки в неожиданном месте — над головой, в блоке освещения.

Лючок бензобака открывается только с иконки в правом нижнем углу экрана.

Ассистент смены полосы — очень жесткий «парень». Он прям сопротивляется и бьет по рукам, если начинаешь смещаться без включенного поворотника. Если с ним — нет вопросов. Приучает пользоваться поворотником всегда — что, конечно, правильно, но, черт возьми, кто здесь водитель?!

Чтобы включить не адаптивный круиз-контроль, а обычный лимитатор скорости, надо сделать несколько нажатий. По умолчанию же включается интеллектуальный круиз-контроль. Необычная логика решения для преимущественно городской машины.

Вывод водителя

Теперь я больше понимаю сегодняшних пилотов Формулы-1: за рулем ты следишь не только за дорогой, знаками, скоростью, но и за зарядом батареи, режимом работы ДВС. Это интересно (первые пару тысяч километров, полагаю).

Считается, что это машина в первую очередь для города. Да, тогда преимущества последовательного гибрида раскрываются на полную. Но мы проехали на ней почти тысячу километров за пару дней по разным трассам — и было хорошо.

А еще очень хорошо — возможность не думать про зарядки и не переживать по поводу закрытых АЗС.

Что с ценами

Рекомендованная розничная цена: от 3,48 млн за комплектацию Pro и от 3,83 млн за комплектацию Max. С учетом скидок и акций автосалонов нижняя цена может быть в районе 3 млн. По сегодняшним меркам — интересное предложение.

Что значат буквы

На багажнике автомобиля аббревиатура EX5 EM-R. Расшифровываем, что это значит.

Семейство и класс

EХ — указывает на принадлежность к электрическим кроссоверам. Это третья модель в линейке гибридных и электрических кроссоверов Geely. В ней уже есть электромобиль Geely EX5 и параллельно-последовательный гибрид Geely EX5 EM-i.

5 — указывает на класс и размер автомобиля по внутренней иерархии бренда (компактный/среднеразмерный SUV сегмента C+/D).

Технология привода

Аббревиатура EM-R относится к фирменной гибридной платформе Geely второго поколения (NordThor / Leishen).

EM (Electric Motor) — указывает на использование электродвигателя.

R (Range-Extended) — означает увеличенный запас хода (так как используется последовательный гибрид).

Технические характеристики

Длина: 4740 мм (что покороче, чем Geely Monjaro, и подлиннее, чем Atlas)

4740 мм (что покороче, чем Geely Monjaro, и подлиннее, чем Atlas) Ширина: 1905 мм

1905 мм Высота: 1685 мм

1685 мм Колесная база: 2755 мм

2755 мм Дорожный просвет: 172 мм

172 мм Объем багажника: 528 литров (2065 литров при сложенных задних сиденьях)

528 литров (2065 литров при сложенных задних сиденьях) Снаряженная масса: от 1805 до 1845 кг в зависимости от комплектации.

от 1805 до 1845 кг в зависимости от комплектации. Разгон от 0 до 100 км/ч: 8,1 секунды

8,1 секунды Максимальная скорость: 170 км/ч

170 км/ч Электродвигатель: 218 л. с. (крутящий момент 262 Н·м).

218 л. с. (крутящий момент 262 Н·м). ДВС: 99 л. с., 1,5 литра

99 л. с., 1,5 литра Привод: только передний