Электромобили станут намного безопаснее — новые стандарты для батарей уже в силе

Эксперт «За рулем» рассказал о новых стандартах безопасности электрокаров в КНР

Вопрос от читателя «За рулем»:

– На что могут повлиять новые китайские стандарты на батареи для электромобилей?

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин , «За рулем»:

– С 1 июля 2026 года в Китае вступили в силу новые обязательные стандарты безопасности для электромобилей и тяговых батарей. Подход теперь следующий: вместо предупреждения о пожаре следует предотвращать возгорание. Если ранее производитель делал упор на раннем обнаружении опасности, предлагая людям заблаговременно покинуть транспорт, то теперь батарейный блок должен быть спроектирован так, чтобы проблема в одной ячейке не превращалась в пожар всего пакета.

Изготовителю теперь следует думать не только о датчиках и предупреждениях, но также о материалах, компоновке, тепловых барьерах, системе охлаждения и обо всей архитектуре батареи. Эта проблема давно назрела, поскольку батареи становятся мощнее, зарядка ускоряется, компоненты уплотняются.

Важно и появление дополнительных обязательных испытаний. Среди них удар снизу и длительные циклы быстрой зарядки. Кроме того, обговаривается наличие отдельной физической кнопки, способной мгновенно отключить высоковольтную цепь, не дожидаясь воздействия автоматики.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

О преимуществах и недостатках твердотельных батарей в электромобилях рассказано тут.