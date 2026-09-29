Электромобили станут намного безопаснее — новые стандарты для батарей уже в силе
Вопрос от читателя «За рулем»:
– На что могут повлиять новые китайские стандарты на батареи для электромобилей?
Ответ эксперта
Михаил Колодочкин , «За рулем»:
– С 1 июля 2026 года в Китае вступили в силу новые обязательные стандарты безопасности для электромобилей и тяговых батарей. Подход теперь следующий: вместо предупреждения о пожаре следует предотвращать возгорание. Если ранее производитель делал упор на раннем обнаружении опасности, предлагая людям заблаговременно покинуть транспорт, то теперь батарейный блок должен быть спроектирован так, чтобы проблема в одной ячейке не превращалась в пожар всего пакета.
Изготовителю теперь следует думать не только о датчиках и предупреждениях, но также о материалах, компоновке, тепловых барьерах, системе охлаждения и обо всей архитектуре батареи. Эта проблема давно назрела, поскольку батареи становятся мощнее, зарядка ускоряется, компоненты уплотняются.
Важно и появление дополнительных обязательных испытаний. Среди них удар снизу и длительные циклы быстрой зарядки. Кроме того, обговаривается наличие отдельной физической кнопки, способной мгновенно отключить высоковольтную цепь, не дожидаясь воздействия автоматики.
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