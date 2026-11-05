Соль, веревочная лесенка и «стакан на ночь»: забытые лайфхаки автомобилистов

Эксперты «За рулем»: мы недооцениваем, как упростилась жизнь водителя

Живем в удивительное время!

Стоит ударить первым морозам – и большинство из нас даже не задумывается о том, сможет ли машина завестись утром. Сел и поехал. И только «двоечники», те, что не позаботились заранее, спешно бегут менять резину на зимнюю.

Синтетические масла, шипованные шины, электронные системы безопасности и обогреваемые стекла сделали свое дело – зима перестала быть испытанием. А ведь еще лет 30-40 назад большая часть автовладельцев предпочитала ставить машины на прикол до весны.

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Но профессионалы ездили всегда – как и самые отчаянные автолюбители. И их опыт достоин отдельного восхищения.

Чего только не приходилось выдумывать! Чтобы выехать со скользкого участка, бывалые водители возили в багажнике веревочную лесенку – конструкцию из веревок и деревянных реек чуть шире шины. Ее привязывали к отверстию в колесном диске и использовали как аналог цепи противоскольжения.

Запотело стекло? Натирали его изнутри мешочком с солью – она гигроскопична и отлично впитывает влагу, а тонкая пленка соляного раствора не дает образовываться новым капелькам. Первые «печки» почти не помогали, так что соль была настоящим спасением.

А знаменитый «стакан на ночь»? По вечерам водители заливали стакан бензина в маслозаливную горловину двигателя и проворачивали коленчатый вал стартером для перемешивания. Моторное масло разжижалось, и утром стартеру было легче прокрутить двигатель. По мере прогрева бензин испарялся, почти не оказывая вредного влияния. Низкотемпературные масла, по сути, появились только с Жигулями.

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– О зимних шинах тогда никто и не мечтал – круглый год ездили на одних и тех же. Выбрасывать старые покрышки рука не поднималась, поэтому невольно выработалось правило: на лысых езди летом, а на тех, что получше, – зимой.

При этом на ведущие колеса старались ставить менее изношенные – лучшие из худших. Вот такая зимняя школа выживания, которая сегодня кажется почти невероятной.

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Заметка подготовлена по материалам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Как ездили зимой» из журнала «За рулем» № 11 за 2026 год.