Audi испытывает умные светофоры

Экспериментальная система, создаваемая при поддержке Audi, развернута в ее родном городе — Ингольштадте.

Коммуникационные модули, встроенные в светофоры, способствуют синхронизации светофорной сети с приближающимися автомобилями. Сигнал, посылаемый светофором на автомобили в зоне действия, информирует о времени до включения зеленого света.

Бортовой компьютер автомобиля рассчитывает скорость, которую необходимо поддерживать водителю для того, чтобы проехать во время «зеленого» цикла, и выводит информацию на мультимедийный дисплей.

46 «умных» светофоров установлены в центре Ингольштадта, все они объединены в одну сеть, чтобы до минимума ограничить количество остановок на перекрестках и тем самым уменьшить расход топлива и загрязнение окружающей среды. Из 46 светофоров три могут посылать информацию на специально оснащенные А5и А6Avant, предоставленные Audi. По мере развития проекта стоимостью 1,2 миллиона евро предполагается задействовать еще 20 автомобилей и 50 светофоров.