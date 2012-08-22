Шойгу хочет строить ЦКАД

Губернатор Московской области Сергей Шойгу лоббирует передачу проекта строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) своему региону.

Карта ЦКАД

Карта ЦКАД

По планам, новая кольцевая автомагистраль должна связать федеральные трассы, ведущие в Москву, на расстоянии 50 км от столицы и освободить город от транзитных транспортных потоков. Создание ЦКАД предусматривает инвестиции на 240 млрд руб., из которых 168 млрд — это средства федерального бюджета.

Напомним, на днях стало известно, что власти Подмосковья рассчитывают увеличить финансирование ремонта и строительства дорог. «Сегодня мы получаем из федерального бюджета 13 млрд рублей, хотим увеличить до 100 млрд рублей», процитировало Сергея Шойгу агентство «Прайм».

В настоящее время проект создания ЦКАД осуществляет госкомпания «Автодор». Первые три секции новой магистрали должны быть построены и эксплуатироваться в виде частно-государственного партнерства, предусматривающего строительство и содержание дороги за счет частной компании. Государство, в свою очередь, будет оплачивать эксплуатационный платеж и возместит инвестиции в строительство с учетом нормы доходности на капитальные вложения.

«Автодор» планирует привлечь на строительство свыше 70 млрд руб. от частных инвесторов. Проект ЦКАД должен окупиться за 23–26 лет, а сборы от проезда по платным участкам уже в 2018–2019 годах планируются на уровне 9 млрд руб.

По информации газеты «Ведомости», губернатор Подмосковья Сергей Шойгу настаивает на передаче проекта ЦКАД области, полагая, что новая трасса поможет региону лучше развивать прилегающие к ней территории. Чиновники в Московской области считают, что они смогут эффективнее решать проблемы, возникающие при строительстве дороги, и что регион способен привлечь в этот проект инвесторов. По данным издания, инициатива Шойгу может найти поддержку на самом верху  — у Владимира Путина, хотя против передачи ЦКАД области выступает Минтранс. В ведомстве, как и в «Автодоре», считают, что создание ЦКАД решит проблемы не только Московского региона, а значит это проект федерального уровня.

В  связи с расширением границ Москвы строительство ЦКАД решили ускорить. В частности, участок новой трассы, проходящий по территории «новой Москвы», должен быть спроектирован до 1 декабря текущего года, а строительство на нем должно начаться в 2014 году.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые