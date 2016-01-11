Chevrolet Bolt EV определился с ценой

Новый электромобиль будет дороже Nissan Leaf, но дешевле BMW i3. Минимальная цена Chevrolet Bolt EV в США составит 37 500 долларов.

2017 Chevrolet Bolt EV

Электрический Chevrolet Bolt EV, чьи фото «уплыли» в Интернет еще в прошлом году, был официально представлен на выставке CES в Лас-Вегасе, а к автосалону в Детройте производитель определился с ценами на новинку. За базовую комплектацию в США попросят 37 500 долларов, из которых 7500 за потребителя заплатит государство, поощряющее таким образом покупку экологически чистого транспорта.

Для сравнения скажем, что за обновленный Nissan Leaf c батареей емкостью 30 кВт·ч и запасом хода на одной зарядке в 170 км просят 34 200 долларов, а за полностью электрический BMW i3 (запас хода на одной зарядке — всего 130 км) нужно выложить минимум 42 400 долларов. Даже более дорогая range extender версия «баварца», оснащенная вспомогательным ДВС, может проехать на одной заправке/зарядке не более 240 км, тогда как оснащенный батареей емкостью 60 кВт·ч Chevrolet Bolt EV обещает 320 км, и это его главное конкурентное преимущество.

Nissan Leaf и BMW i3 мы выбрали для сравнения не случайно — эти модели входят в тройку американских электрических бестселлеров вслед за лидером Tesla Model S. Статистика продаж в США по итогам 2015 года следующая: Tesla Model S — продано 24 600 машин, Nissan Leaf — 17 269 шт., BMW i3 — 11 024 шт. Вместе эти модели занимают почти 80% электрического сегмента страны, и Bolt может всерьез изменить в нем расстановку сил — аналитики прочат ему второе место сразу за Теслой.

В целом продажи электромобилей в США в 2015 году выросли на 6,6% по сравнению с результатами 2014 года, однако тенденция последних месяцев негативная: в декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014-го продажи сократились на 4,3%, в ноябре продажи снизились на 4,5%, а рост по итогам года дали, в основном, первые два квартала, когда цены на нефть еще не упали «ниже плинтуса». Сегодня интерес потребителя к электромобилям и гибридам неуклонно снижается — проще и дешевле заливать традиционную горючку, цена на бензин уменьшается каждый месяц, американцы охотно подкармливают им поставленные было на прикол прожорливые масл-кары и траки.