Электробус КАМАЗ испытали в Сколково

После тестирования новинку передали предприятию Мострансавто для перевозки пассажиров.

Предполагается, что новинка продуктовой линейки Челнинского автозавода — электробус КАМАЗ-6282 со временем станет основным видом общественного транспорта благодаря своей экологичности, бесшумности и экономичности, что дает ему преимущество перед традиционными автобусами с двигателями внутреннего сгорания. Использование электробусов позволит повысить уровень экологической безопасности городской среды и комфортабельность поездок, так как подобная техника не производит вредных выбросов и довольно бесшумна.

КАМАЗ-6282 низкопольный, что соответствует нынешним стандартам комфорта. Зарядка электробуса осуществляется на конечной остановке маршрута на специально оборудованной станции. Энергии, накопленной всего за шесть минут, ему хватает для преодоления 100 км.

Электробус КАМАЗ скоро будет тестироваться на одном из автобусных маршрутов Москвы. Также им заинтересовались власти и других городов, в частности Красноярска.

КАМАЗ разрабатывает электробусы уже пять лет. Выпущенную в 2011 году модель до сих пор используют на одном из нефтехимических предприятий Новосибирска.

Разработкой электробусов также занимается российская компания Volgabus. У компании есть и наработки по беспилотным автобусам.

Беспилотные технологии активно развивает и КАМАЗ. Предполагалось, что первые автономные грузовики автогигант будет испытывать на дороге общего пользования уже в этом году, но сроки сдвинулись на 2018–2019 гг.

Фото: КАМАЗ