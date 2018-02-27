Ловить агрессивных водителей стали с помощью вертолетов

Пока речь идет о Польше, где с недавних пор бороться с любителями опасной езды стали как в Америке. Красный патрульный вертолет уже бороздит воздушное пространство над трассой А2 и Польской «первой».

Польский патрульный вертолет

В Польше водителей, практикующих хамское и агрессивное поведение, называют дорожными пиратами. С прошлой недели наблюдать за дорогой и выявлять таких неспокойных участников дорожного движения стали с вертолетов, оснащенных специальной камерой. Патрульный вертолет уже был замечен над трассой А2, которая проходит через центральную часть страны, и Польской «первой», пролегающей с севера на юг. На вооружении у полицейских — красный Bell 206B с двигателем Rolls-Royce 420 PS, который может развивать скорость до 240 км/ч и летать на высоте до шести тысяч метров.

Вертолет многофункциональный и используется, в основном, для отслеживания трафика и поиска пропавших без вести лиц или преступников. Так, за выходные на польской автомагистрали А2 благодаря записи с вертолетной видеокамеры было выявлено 96 преступлений, выписано более 80 штрафов и лишены прав трое водителей.

Вот такая «картинка» поступает на автомобили польской Дорожно-патрульной службы

На борту винтокрылой машины может находиться до шести человек, информацию с камеры наблюдения он может передавать круглосуточно. Записи с камер сразу попадают на планшеты полицейских патрульных автомобилей. На основании записей польская Дорожно-патрульная служба останавливает водителей и составляет протоколы о нарушениях.

Полиция рассматривает патрулирование с вертолета больше как воспитательную меру. В Польше, как и в России, если на дороге нет полицейских автомобилей, водители чувствуют себя безнаказанными, а теперь, после предъявления им записи «с воздуха», они поумерят свой пыл, понимая, что наказания за свое поведение им избежать все равно не удастся.

В России лихачей на дорогах ловят, в основном, с помощью камер фотовидеофиксации. Но уже два года на дорогах Москвы работают скрытые патрули. Это неприметные серебристые Форд Фокусы, но находящиеся в них полицейские все равно в форме.

12 млрд рублей — именно столько было взыскано в 2017 году со столичных лихачей с помощью видеокамер.



Фото: moto.onet.pl