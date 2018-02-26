Москву чистят от снега «мертвые души»: возбуждены уголовные дела

Пользователи соцсетей жалуются, что в Москве в этом году плохо убирают снег. Причина, как оказалось, состоит в том, что выделенные на дворников деньги разворовываются.

В числе тех, кто жалуется на плохую уборку снега в столице, есть даже посол Австралии в России: на прошлой неделе он лично обратился к мэру Собянину с просьбой убрать, наконец, сугробы в Кропоткинском переулке, куда тут же пригнали толпу «солдатиков» и зачистили тротуары до асфальта. Но послы у нас пока живут не на каждой улице, так что местами после «снегопада века» все еще наблюдаются затруднения движения.

Страдают по большей части пешеходы, дорожки которым должны расчищать дворники ГБУ «Жилищник». Однако часть этих дворников, как выяснилось, существует только на бумаге, в связи с чем на прошлой неделе в столице было возбуждено два десятка уголовных дел.

Как сообщает РБК со ссылкой на ГУ МВД по Москве, все дела связаны с фиктивным трудоустройством дворников, уборщиков и специалистов строительных специальностей в Юго-Восточном административном округе, общий ущерб казне от противоправных действий составил 14,4 млн рублей. Ранее несколько уголовных дел по статье «Мошенничество» было возбуждено в других районах столицы, в частности в Сокольниках и Люблино. Суть в том, что начальники «Жилищника» нанимали на работу людей, но платили им разовое вознаграждение лишь за использование их личных данных, то есть для открытия зарплатных счетов. Деньги с них впоследствии снимали сами недобросовестные руководители, а территории не убирались.

После «снегопада века» столичные автомобилисты также жаловались на недоступность платных парковок, которые никто не очищал от снега. Оказалось, что ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) просто не заключил с подрядчиками соответствующие договоры.

Фото: АГН «Москва»