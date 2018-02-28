Тариф «Платона» в этом году обещали не трогать

Об этом вчера сообщил первый замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих. Между тем очередное изменение тарифа в госсистеме «Платон» планировалось на 1 июля 2018 года.

«Изменений решений правительства по тарифу „Платон“ в 2018 году не планируется», — передает слова Евгения Дитриха «Интерфакс».

Когда «Платон» только вводили, считалось, что экономически целесообразно установить плату в 3,73 рубля за 1 км и ввести штрафы за неоплату проезда. Но после лавины протестов дальнобойщиков был установлен переходный тариф — 1,53 рубля за 1 км. Также был снижен штраф за неоплату проезда для российских собственников большегрузов: 5 тысяч рублей в первый раз и 10 тысяч рублей при повторном нарушении. Сначала штраф был установлен в 450 тыс. рублей, но больше для острастки, никого на эту сумму так и не оштрафовали.

С 15 апреля 2017 года тариф хотели поднять до 3,06 руб. за 1 км, но потом решение пересмотрели, снизив тариф до 1,91 руб. за километр пути. В июле этого года его собирались поднять до 2,15 руб. за км, в Минфине надеялись, что в бюджет в этом случае поступит почти 23 млрд рублей.

После увеличения тарифа до 1,91 руб./км дальнобойщикам пообещали гибкую систему скидок, в зависимости от километража. Однако позже замглавы Росавтодора Дмитрий Прончатов заявил, что тариф так и остается льготным, а значит, введение скидок бессмысленно, «так как это противоречит принципам системы». Введение скидок будет логично, когда удастся вернуться к тарифу 3,73 руб. за километр.



«Платон» — это сокращение от словосочетания «плата за тонны». Презентация системы состоялась в Ростове-на-Дону еще в июне 2015 года. Любопытно, что когда обсуждался тариф в 3,75 руб. за километр, Минэкономразвития рекомендовало снизить его в шесть раз — по 64 копейки за километр.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС