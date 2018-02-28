Тариф «Платона» в этом году обещали не трогать

Об этом вчера сообщил первый замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих. Между тем очередное изменение тарифа в госсистеме «Платон» планировалось на 1 июля 2018 года.

«Изменений решений правительства по тарифу „Платон“ в 2018 году не планируется», — передает слова Евгения Дитриха «Интерфакс».

Когда «Платон» только вводили, считалось, что экономически целесообразно установить плату в 3,73 рубля за 1 км и ввести штрафы за неоплату проезда. Но после лавины протестов дальнобойщиков был установлен переходный тариф — 1,53 рубля за 1 км. Также был снижен штраф за неоплату проезда для российских собственников большегрузов: 5 тысяч рублей в первый раз и 10 тысяч рублей при повторном нарушении. Сначала штраф был установлен в 450 тыс. рублей, но больше для острастки, никого на эту сумму так и не оштрафовали.

С 15 апреля 2017 года тариф хотели поднять до 3,06 руб. за 1 км, но потом решение пересмотрели, снизив тариф до 1,91 руб. за километр пути. В июле этого года его собирались поднять до 2,15 руб. за км, в Минфине надеялись, что в бюджет в этом случае поступит почти 23 млрд рублей.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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