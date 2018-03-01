Крымский мост откроют к сезону отпусков

Уже через несколько месяцев откроется движение по Крымскому мосту, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин. Таким образом, не исключено, что автомобильное движение по нему начнется к сезону отпусков, а не в конце года, как планировалось ранее. Железнодорожное же сообщение должно быть открыто в 2019 году, что даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья, также отметил президент. Напомним, ранее глава Минтранса Максим Соколов обещал, что начало движения автомобилей по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов — в декабре 2019-го.
Кроме того, Путин заявил, что будет увеличено финансирование строительства автодорог: в ближайшие шесть лет его нужно удвоить и повысить до 11 трлн рублей.
«Это много, имея в виду, что в 2012–2017 годах мы на эти цели направили 6,4 триллиона рублей. Тоже большая цифра, но нужно 11», — подчеркнул президент.
- В декабре минувшего года мост наконец получил официальное название — Крымский, его выбирали путем народного голосования на портале Назовимост.рф. 64% проголосовавших отметили именно этот вариант из 12 наиболее популярных.
- Долгое время дорожное строительство в России недофинансировалось, но сегодня Федеральный дорожный фонд обеспечен деньгами на 100%, а вот с региональными дорожными фондами дело хуже — они получают лишь 13% от потребностей, говорил ранее глава Росавтодора Максим Соколов.
Фото: Лев Федосеев/ТАСС, Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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