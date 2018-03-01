Крымский мост откроют к сезону отпусков

Темы моста в Крым президент коснулся сегодня в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Также он рассказал, сколько в ближайшие шесть лет необходимо потратить денег на обустройство дорог.

Уже через несколько месяцев откроется движение по Крымскому мосту, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин. Таким образом, не исключено, что автомобильное движение по нему начнется к сезону отпусков, а не в конце года, как планировалось ранее. Железнодорожное же сообщение должно быть открыто в 2019 году, что даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья, также отметил президент. Напомним, ранее глава Минтранса Максим Соколов обещал, что начало движения автомобилей по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов — в декабре 2019-го.

Кроме того, Путин заявил, что будет увеличено финансирование строительства автодорог: в ближайшие шесть лет его нужно удвоить и повысить до 11 трлн рублей.

«Это много, имея в виду, что в 2012–2017 годах мы на эти цели направили 6,4 триллиона рублей. Тоже большая цифра, но нужно 11», — подчеркнул президент.

В декабре минувшего года мост наконец получил официальное название — Крымский, его выбирали путем народного голосования на портале Назовимост.рф. 64% проголосовавших отметили именно этот вариант из 12 наиболее популярных.

Долгое время дорожное строительство в России недофинансировалось, но сегодня Федеральный дорожный фонд обеспечен деньгами на 100%, а вот с региональными дорожными фондами дело хуже — они получают лишь 13% от потребностей, говорил ранее глава Росавтодора Максим Соколов.



Фото: Лев Федосеев/ТАСС, Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС