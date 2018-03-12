Путин потребовал улучшения местных дорог

На Всероссийском форуме сельхозпроизводителей Владимир Путин потребовал ускорить работу по приведению дорог в нормативное состояние и собирается поговорить об этом с правительством.

Сейчас в норме находится лишь 48,6% дорог местного значения. По развитию местных дорог, точно так же, как и в других областях, у правительства существует план. Так, по словам Владимира Путина, к январю 2019 года планируется привести к нормативному состоянию 50,6% местных дорог, а к январю 2020 года — 52,6%.

Однако президент считает, что рост на 4% за два года — слишком медленный, и собирается обсудить это с правительством. Кроме того, следует отдельно проработать данный вопрос с региональными властями.

Будет также продолжена начатая в 2003 году программа по развитию села. Нужно обеспечить более тесную интеграцию сельских территорий в общее пространство страны, для этого необходимо ускорить развитие сети телекоммуникаций, улучшить состояние автодорог. Нужно сделать так, чтобы жить на селе было комфортно и привлекательно, чтобы эти изменения почувствовали люди. Только так удастся обеспечить его процветание.

В этом году по госпрограмме «Безопасные и качественные дороги» 36 субъектам Федерации выделят 31,25 млрд рублей на финансирование дорожной деятельности.

Однако премьер-министр страны Дмитрий Медведев как-то отметил, что когда дороги становятся хорошими, это бывает настолько непривычным для местных жителей, что они от радости начинают по ним гонять, а это не повышает, а ухудшает показатели аварийности. Поэтому, вводя новые участки, нужно одновременно предусматривать ограничительные меры.



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