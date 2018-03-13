Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) затеял очередной эксперимент. На перекрестках в Москве появятся новые типы знаков, регулирующих направление движения автомобилей по полосам. Это должно облагородить облик города, полагают в ведомстве.

Речь идет об указателях 5.15.1 «Направление движения по полосам». Сейчас их разрешают устанавливать только над проезжей частью: вешают на растяжках, закрепленных между опорами. Растяжки зрительно утяжеляют восприятие дороги, и чтобы улучшить облик города, в ЦОДД Москвы решили воспользоваться опытом Белоруссии и устанавливать такие знаки по сторонам проезжей части. Планируется поделить их на два знака: один — для водителей, двигающихся по правым полосам, второй — для водителей, двигающихся по левым.

Сначала будет проведено тестирование новых знаков на перекрестках в районе улиц Дубравная, Люблинская, Куусинена и в других местах, сообщает «Коммерсант». Эксперимент согласован с ГИБДД, и, если он будет признан удачным, новацию распространят и на других улицах города.

Независимые специалисты в области организации дорожного движения отмечают, что эксперимент следует проводить аккуратно, чтобы не запутать водителей. Кроме того, даже если он пройдет успешно, новые знаки следует сначала закрепить законодательно. В случае аварии в суде водитель, даже если он не прав, сможет доказать, что не ничего нарушил, так как знаки неинформативны, потому что установлены не по стандарту.

Эксперимент со светящимися опорами в Москве был признан удачным, и теперь такую подсветку внедряют на многих улицах Москвы.

Также тестируется освещение зебр сверху. Пока такой эксперимент проходит в Зеленограде.



Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

