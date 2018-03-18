Сказочная принцесса вытолкала из сугроба настоящий полицейский грузовик

На этой неделе американский город Бостон (штат Массачусетс) накрыл снежный шторм, который застал врасплох многих автомобилистов. Им на помощь внезапно пришел человек в костюме принцессы Эльзы из диснеевского мультфильма «Холодное сердце».

Вечером 13 марта посетители бара The Gallows на улице Вашингтон-стрит в Бостоне стали свидетелями настоящего чуда: на помощь застрявшему в сугробе полицейскому грузовичку пришла принцесса Эльза из мультфильма «Холодное сердце» и помогла ему выбраться из снежного плена. Спасательную операцию снял на видео один из отдыхающих.

Посетители бара буквально надорвали животики, наблюдая за происходящим. Один из них за кадром произнес: «Давай, Эльза, ты должна сделать это! Девушка, которую мы не заслуживаем».

Оригинальный видеоролик был размещен в Фейсбуке и на момент нашей публикации собрал порядка 8 млн просмотров. О всемогущей Эльзе, разумеется, быстро раструбили местные СМИ. Журналисты без особого труда узнали, кто именно примерил на себя образ сказочной героини — этим человеком оказался 37-летний адвокат Джейсон Триплетт, костюм принцессы «засвечен» в его Инстаграме. В интервью телеканалу FOX 61 он рассказал, что купил наряд в прошлом году во время такого же снежного шторма, чтобы гулять в нем по улицам, так как это прикольно и весело. Платье пригодилось и в этом году, только теперь оно по-настоящему прославило Джейсона.

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Фото: Walt Disney Pictures

Видео: YouTube