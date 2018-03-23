Приходится непросто, когда заледеневшая дорога поднимается круто вверх, а ваш дом находится на вершине улицы. И хотя происходит это в благополучной, казалось бы, Англии, получается, что даже там дороги не всегда чистят и обрабатывают должным образом.

На кадрах видно, как люди изо всех сил пытаются пройти вперед по скользкой дороге, расположенной в прибрежном английском городке Сванедже. Впрочем, забавным сюжет выглядит лишь отчасти, потому что понятно, что при определенных обстоятельствах любой может оказаться в такой же ситуации, даже в Англию для этого ехать необязательно.

В комментариях к видео на Фейсбуке люди высказывают разные предположения, почему дорога настолько скользкая. В одном из них даже утверждается, что съемка постановочная и на «вершине» улицы стоит человек с ведром воды и поливает дорогу каждый раз, когда один из пешеходов к нему приближается. Но похоже, что в данном случае картинка вполне реальная.

Кажется, что подняться вверх по улице удастся лишь самому сметливому пешеходу, который на четвереньках пытается пробраться до дома. Но вот незадача — приложив титанические усилия, он вновь оказывается на старте, словно фишка в детской игре.

Англоязычные пользователи соцсети философствуют на тему «ледяного пути», соревнуясь в красноречии:

Abbie Gilliland: «Он выглядел почти победителем, пока не заскользил обратно вниз».

Séan Rathbone: «Жена, когда он наконец приходит домой, сообщает — „Ты забыл чертов хлеб!“

Matt Gerstein: „Я пытаюсь достичь своей мечты о богатстве и счастье!“.

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Фото, видео: YouTube