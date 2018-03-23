Табун лошадей успешно парализовал движение на автостраде

Странную картину наблюдали водители возле северного торгового центра DeKalb, расположенного недалеко от шоссе 78. Движение парализовал табун из десяти лошадей, которые трусили посередине проезжей части.

Местная полиция не растерялась и оцепила дорогу, чтобы по возможности развести лошадей и водителей на безопасное расстояние, в то время как работники местного ранчо их ловили. Владелец конезавода позже написал в Фейсбуке, что лошади решили совершить «поход» вверх по трассе 78, и поблагодарил за терпение водителей, которые были вынуждены остановиться и наблюдать за этим. Поблагодарил он за помощь и полицию, которая оперативно вмешалась в ситуацию, и в результате лошади, хотя и были сильно напуганы, не пострадали.

Объяснилось произошедшее просто: владелец ранчо забыл закрыть ворота, и животные вырвались на свободу, а потом не знали, что с этой свободой делать.

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Фото, видео: YouTube