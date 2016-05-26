Знаки, стрелки и светофоры: дорожников обяжут делать ремонт заметнее

В России разрабатывается документ, досконально расписывающий, что должны делать дорожные службы для обеспечения безопасности движения по ремонтируемым участкам дорог.

Оказывается, до сих пор единого регламента с правилами проведения ремонта на дорогах в России не существует: дорожники руководствуются методическими пособиями Росавтодора. При этом, по сути, эти документы необязательны к выполнению и носят рекомендательный характер.

Вопрос безопасности на ремонтируемых участках дорог неоднократно поднимался на самом высоком уровне. Последний раз это было сделано в 2016 году президентом России, который поручил разработать ГОСТ, которым руководствовались бы все дорожники страны.

Специальный ГОСТ разрабатывает РосдорНИИ. В документе изложены все моменты организации работ на ремонтируемом участке. Правда, как пишет «КоммерсантЪ», в распоряжении которого оказался проект, новый документ не такой подробный, как методические пособия, в нем гораздо меньше рисунков и схем.

При ремонте скорость на участке должна ограничиваться, причем допускается применение камер автоматической фиксации нарушений ПДД. В случае, если, например, лимит движения на магистрали составляет 130 км/ч, а в зоне проведения ремонтных работ она равна 20 км/ч, то должны быть установлены несколько знаков, постепенно снижающих разрешенную скорость: 130, 110, 80, 50, 20 км/ч. После того как работы будут закончены, все знаки должны быть зачехлены или убраны, а временная разметка должна исчезнуть в течение суток.

Проектом запрещаются какие-либо дефекты средств организации движения по ремонтируемому участку: поверхность знаков должна быть чистой, не допускается двух подряд неработающих сигнальных фонарей, разметка не должна быть изношена. Во время плохой погоды, когда временную разметку нанести невозможно, должен устанавливаться знак «Прочие опасности».

В документе описано самое главное: подробная структура ремонтного участка. Он состоит из нескольких зон: зона предупреждения, сужения проезжей части, зоны проведения ремонта и зоны стабилизации. В проекте ГОСТ подробно описаны параметры всех зон. Чтобы дополнительно привлечь внимание водителей, можно будет устанавливать мигающие стрелки, направляющие потоки, а на дорогах, где разрешена скорость свыше 60 км/ч, на одной из полос с включенным желтым проблесковым маяком должен стоять автомобиль прикрытия.

Сейчас проект ГОСТа проходит межведомственные согласования. В первом квартале ожидается его утверждение приказом Росстандарта. Но вступит в силу он не сразу, вероятнее всего, сроки передвинут. То есть во время традиционного весеннего ремонта в этом году дорожники будут руководствоваться еще старыми рекомендациями.

В этом году регионы получили 17 млрд руб. на ремонт региональных, муниципальных и местных дорог.

Со следующего года все деньги от штрафов ПДД пойдут на ремонт и реконструкцию дорог.

Фото: depositphotos,Станислав Красильников/ТАСС