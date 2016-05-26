Власти Москвы рассказали, когда и где снизят максималку до 50 км/ч

Москва пока не решилась вводить ограничение максимальной скорости в 50 км/ч в центре города. Почему и когда это произойдет, рассказал глава Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.

В ходе «горячей линии» в «Российской газете» главе ЦОДД напомнили, что ввести ограничения в 50 км в час в центре Москвы планировали еще в прошлом году, но так и не сделали. Вадим Юрьев рассказал, что «ограничение должно созреть, получить общественную поддержку». Важно, чтобы это исходило от жителей — они сами должны добиваться запрета в районе, где живут, гонять со скоростью 80 км в час.

Насчет того, что в Подмосковье такое ограничение ввели директивно (в прошлом году Московская область снизила максимальную скорость до 50 км/ч на 10 участках. — Прим. «ЗР»), глава ЦОДД отметил, что там вопрос с безопасностью стоял очень остро, а в Москве аварий, связанных с наездами на пешеходов, становится меньше, причем уже несколько лет подряд.



Кроме того, опрос жителей Москвы по ограничению скорости показал, что автомобилисты относятся к этому жестко отрицательно. Поэтому москвичей нужно сначала убедить, рассказать, для чего это делается.

«Снижение скорости — апробированный в мире инструмент по сохранению жизней людей», — отметил Вадим Юрьев.

Он также пообещал ограничения движения в Москве, связанные с ЧМ-2018, в соответствии с требованиями ФИФА к обеспечению безопасности.

Сейчас на столичных улицах активно внедряют светофоры со светящимися опорами. Водители такие светофоры видят издалека, особенно в ночное время суток.

Прижился в столице и Дорожный патруль ЦОДД, сотрудники которого помогают автомобилистам на дороге, в том числе оформить европротокол при авариях.



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