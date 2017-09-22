Дорожные знаки на спиленных ветках. Экономия или шутка?

Жители Самарской области увидели на одной из местных дорог халтурно установленные знаки ограничения скорости и теперь сомневаются, нужно ли выполнять их требования.

Дорожные знаки, установленные на воткнутых в землю ветках деревьев, обнаружены на трассе Кинель-Черкассы — совхоз Рабочий. Сами знаки прикручены к палкам проволокой и колышутся на ветру, а один из знаков, судя по фотографии, вот-вот завалится.

Снимки прислал на сетевой портал 63.ru один из его читателей, он недоумевает, кто и почему мог так халтурно установить знаки ограничения скорости, и задается вопросом, насколько вообще они законны. Знаки установлены на пустынном участке дороги, где, по большому счету, снижать скорость нет никакой необходимости. Зато за холмом, по которому проходит дорога, вполне могут находиться сотрудники ГИБДД и, что называется, «стричь купоны». Впрочем, больше похоже, что эти знаки — просто чья-то шутка. Не очень удачная, прямо скажем.

Дорожные знаки на спиленных ветках. Экономия или шутка?

Фото: 63.ru

Дорожные знаки на спиленных ветках. Экономия или шутка?
Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (5)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые