Дорожные знаки на спиленных ветках. Экономия или шутка?

Жители Самарской области увидели на одной из местных дорог халтурно установленные знаки ограничения скорости и теперь сомневаются, нужно ли выполнять их требования.

Дорожные знаки, установленные на воткнутых в землю ветках деревьев, обнаружены на трассе Кинель-Черкассы — совхоз Рабочий. Сами знаки прикручены к палкам проволокой и колышутся на ветру, а один из знаков, судя по фотографии, вот-вот завалится.

Снимки прислал на сетевой портал 63.ru один из его читателей, он недоумевает, кто и почему мог так халтурно установить знаки ограничения скорости, и задается вопросом, насколько вообще они законны. Знаки установлены на пустынном участке дороги, где, по большому счету, снижать скорость нет никакой необходимости. Зато за холмом, по которому проходит дорога, вполне могут находиться сотрудники ГИБДД и, что называется, «стричь купоны». Впрочем, больше похоже, что эти знаки — просто чья-то шутка. Не очень удачная, прямо скажем.

В декабре в России начал действовать новый Предварительный национальный стандарт, разрешающий установку нескольких десятков новых дорожных знаков. Подробности — в нашем материале.

В январе «За рулем» рассказывал о странном, блуждающем знаке «Остановка запрещена» в московском районе Чертаново.

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Фото: 63.ru