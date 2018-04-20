Чехи вернули производителю Жигули после кругосветки

Филипп Вогел и Петр Явурек передали в музей АВТОВАЗа автомобиль ВАЗ-2101, на котором недавно совершили кругосветное путешествие. Взамен завод выдал им новенькую Ладу Весту!

О кругосветке, в которой уже изрядно потрепанная «копейка» Жигулей намотала на одометр более 50 тысяч километров, «За рулем» подробно рассказывал в январе. Чешские путешественники купили легенду советского автопрома всего за 15 тысяч крон (это примерно 45 тысяч рублей) и смело отправились в путь в надежде на то, что любую поломку этой машины можно будет устранить в полевых условиях. Так и случилось: иногда Жигули хандрили, но крупных проблем не было, машина благополучно дошла до финиша, побывав в 24 странах.

Значительная часть маршрута проходила по России, и путешественники, конечно, не могли не заехать на родину Жигулей, в город Тольятти. И вот спустя ровно год «копейка»-путешественница вновь прикатила домой, на сей раз навсегда! 19 апреля, когда АВТОВАЗ отмечает День первого автомобиля, Филипп Вогел и Петр Явурек торжественно передали Жигули в заводской музей.

«Сегодня этот легендарный автомобиль мы передаем в музей. Благодаря ему мы получили очень много положительных эмоций, он очень помогал нам на протяжении всего путешествия», — цитирует слова Вогела агентство РИА Новости.

АВТОВАЗ в долгу не остался и выдал чехам сертификат на новенькую Ладу Весту — соответствующую бумагу им вручил директор по маркетингу Фабьен Гульми.

«Вы рискнули отправиться в поездку на 42-летнем автомобиле, проехав на нем 50 тысяч километров, попадали в такие места, где были землетрясения, как вам это все удалось … Браво! Молодцы! Я считаю, что таким образом вы стали лучшими послами, которые продвигают бренд Lada», — заявил менеджер.

Интересно, рискнут ли чехи повторить кругосветное путешествие на Весте? Если рискнут, то мы обязательно об этом расскажем.

В феврале советник по политическим вопросам посольства США в Эстонии Брайан Тимм-Брок решил отпраздновать свое 30-летние какой-нибудь оригинальной покупкой — и стал владельцем старых Жигулей.

Осенью прошлого года милицейскую «копейку» из СССР протестировали молодые американцы и пришли от нее в полный восторг.

Фото: facebook.com/kolemsvetazigulem