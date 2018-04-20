В Омске обнаружен светофор для осьминогов. Что делать людям?

Омск давно стал в России интернет-мемом и регулярно подтверждает этот статус. На днях жители обнаружили на одном из перекрестков очень странный светофор.

Отныне Омск — это не только город с ужасными дорогами, который нельзя покинуть, но и место обитания странных существ, напоминающих осьминогов. Их пока никто не видел, зато светофоры для них уже есть — один такой появился на пересечении улиц Омская и 25-я Линия.

Снимок диковинного светофора был опубликован вчера вечером в группе «Аварийный Омск» социальной сети ВКонтакте. В секции, предназначенной для пешеходов, одновременно горит красный и зеленый свет, причем в зеленом кружочке высвечивается не фигурка человечка, а некоего продолговатого тельца с тремя щупальцами. Пешеходы (которые люди) смотрят на эту красоту и не знают, что делать — идти или стоять.

Интернет-пользователи делятся предположениями о том, что может обозначать зеленое существо:

«Это Омич после выбросов вредных веществ в атмосферу» (омские автомобилисты, к слову, периодически жалуются на химические осадки, которые очень сложно смыть с поверхности кузова).

«Показано, что нужно дорогу перелететь быстро, как ракета».

«Если одновременно горит красный и зеленый это означает — для человека красный, а для человеческой многоножки — зеленый».

Местные информагентства сообщают, что к светофору уже выехали сотрудники бюджетного учреждения «Транссигнал», которое отвечает в городе за работу средств организации дорожного движения, и, вероятно, скоро осьминога со светофора удалят. Но стоит ли? Может, пусть он лучше останется омской достопримечательностью и достаточно только подрегулировать фазы, чтобы не горели два света одновременно?

В России, между тем, могут вполне официально появиться светофоры, показывающие смайлики.

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Фото: vk.com/aomsk