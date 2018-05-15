Бегать и крутить педали: Москву опять перекроют ради соревнований

20 мая столичным автомобилистам лучше не въезжать в пределы Садового кольца, и вообще в этот день будет целесообразно пересесть на общественный транспорт: в городе пройдут велогонка, велопарад и полумарафон.

11 февраля в столице проходил зимний велопарад, а теперь город готовится к проведению летнего, уже шестого по счету. Летнее мероприятие обещает быть куда более масштабным и многочисленным, чем зимнее, — ради него планируется полностью перекрыть Садовое кольцо, а также несколько прилегающих улиц.

Проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой будут перекрыты 20 мая с 0:00 до 18:00, а с 13:00 и до окончания мероприятий для автомобилистов закроется улица Каланчевская.

На Садовое кольцо нельзя будет въехать с 8:30 утра — в это время здесь стартует велогонка, а в 11:50 ее сменит велопарад. Движение по Садовому кольцу возобновится после прохождения многотысячной велоколонны.

Московский полумарафон оккупирует городские набережные с 7:00 до 13:30. Для машин на это время закроют Фрунзенскую, Пречистенскую, Кремлевскую, Раушскую, Космодамианскую и Софийскую набережные; улицу Москворецкая, Большой Москворецкий мост, улицу Балчуг, Фалеевский переулок, улицу Болотная и площадь Васильевский спуск.

Автомобилистам, собирающимся 20 мая в центр Москвы, следует заранее подумать о маршрутах объезда либо скорректировать время поездок.

В конце прошлого года Минтранс опубликовал проект поправок в ПДД, связанных с организацией в городах «зон успокоенного движения», то есть пространств, где главными будут пешеходы и велосипедисты.

Осенью 2016 года «За рулем» устроил в Москве необычное соревнование между бегуном, велосипедистом и автомобилистом, чтобы выяснить, кто быстрее доберется до пункта назначения в самое пробочное время.

Фото: АГН «Москва»

Инфографика: transport.mos.ru