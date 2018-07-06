Стартовали продажи «ё-мобилей». Дорого!

Амбициозные планы олигарха Михаила Прохорова по выпуску инновационных гибридных автомобилей в России рухнули весной 2014 года, хотя еще осенью 2013-го казалось, что дело в шляпе и скоро потребителям начнут отгружать готовые машины — в числе оформивших предзаказ был и журнал «За рулем». Увы, в серию машины не пошли, но на днях внезапно всплыли на интернет-площадке auto.ru: некий Антон Сергеевич из Минска выставил на продажу прототипы «ё-мобилей» разной степени недоделанности. Купить можно презентационные пятидверные хэтчбеки, более стильную трехдверку, купе и коммерческий «каблучок». Цена зависит от конкретного экземпляра, но для ориентира продавец указал сумму в 5 млн рублей. Ну что, есть желающие?
- В конце 2014 года, уже после краха проекта, Михаил Прохоров все же передал Владимиру Жириновскому обещанный ему экземпляр «ё-мобиля» с трехдверным кузовом. Увы, бессменному лидеру ЛДПР инновационный хэтчбек не пригодился, несколько лет он простоял в гараже и пришел в негодность. Летом прошлого года Владимир Вольфович обратился в правительство с просьбой починить простаивающую машину, но, судя по всему, заниматься восстановлением чудо-машины Прохорова так никто и не стал…
Фото: auto.ru
Читать комментарии (9)