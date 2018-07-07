Ушедшие под воду машины и люди по пояс в воде. Последствия ливня в Сочи

Накануне на Сочи и Адлер обрушился ливень, который полностью парализовал движение на дорогах.

Люди были вынуждены бросать свои автомобили и спасаться на возвышенностях. Метеорологи называют такой дождь «залповым». Почему с ним не справилась ливневая канализация, еще предстоит выяснить, сообщений о жертвах не поступало. Кроме городских улиц подтопленной оказалась и федеральная трасса 147 Джугба — Сочи в Адлерском районе Сочи.

В «Росавтодоре» заявили, что причиной затопления стал поток воды, в десятки раз превышающий расчетные параметры, который обрушился на участок трассы с микрорайона, расположенного выше. В ведомстве пообещали оперативно устранить последствия потопа. Напомним, что сегодня в Сочи на стадионе «Фишт» пройдет матч между сборными по футболу России и Хорватии за выход в полуфинал. Что творилось на дорогах во время и после ливня, можно увидеть в нашей фотогалерее.

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Фото: instagram