В Москве установили гнущиеся дорожные знаки. Им не страшны аварии!

Дорожные знаки на гибких стойках появились на улице Бутырский вал в районе дома №32. Они могут выдержать до двадцати наездов!

Гибкие знаки хорошо зарекомендовали себя в Европе, и теперь их решено протестировать в России. По данным столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), каждый месяц в городе в результате ДТП повреждаются примерно полсотни дорожных знаков, и власти вынуждены тратить казенные денежки на их восстановление. Если же установить на наиболее аварийных участках гибкие знаки, то будет экономия, ведь они способны выжить даже после двадцати аварий и вернуться в исходное положение. Стойка такого знака изготовлена из нержавеющей стали, но закреплена на шарнирах, позволяющих ей отклоняться от вертикального положения на угол до 90 градусов в любом направлении.

Стоимость такой конструкции не сообщается, но известно, что расчетный срок службы гибкого знака составляет 5 лет.

Пока что гибкие знаки установлены в Москве в качестве эксперимента, до конца недели они появятся, к примеру, в Хохловском переулке рядом с домом №9. Если эксперимент признают удачным, то гибкие дорожные знаки распространятся по всей России.

В начале июля в Ростове-на-Дону активисты партии ЛДПР установили дорожный знак «Куст ГАИ» рядом с местом засады полицейских.

С 1 июля в России вступили в силу несколько новых дорожных знаков. Все подробности — в нашем материале.

Фото: АГН «Москва»