Том Хэнкс купил себе на день рождения автохлам

Знаменитый голливудский актер отпраздновал 9 июля 62-летие, а через пару дней выложил в своем Инстаграме фотографию с весьма странной покупкой.

«Я купил себе подержанный автомобиль!» — сообщил в подписи к фотографии Том Хэнкс. В кадре он стоит в каком-то овраге рядом с давно заброшенным и проржавевшим хэтчбеком, марку и модель которого трудно идентифицировать (возможно, это Fiat Uno), и пытается открыть водительскую дверь.

Ясно, что это такая шутка (хотя не все из 5,2 млн подписчиков Инстаграма Хэнкса это поняли), и актер, который активно снимается в крупнобюджетных голливудских фильмах, может позволить себе новую машину, причем очень дорогую, но его почему-то очень привлекает всякое автостарье и он регулярно с ними фотографируется и делится снимками с поклонниками. Так, весной прошлого года Хэнкс похвастался, что «купил себе новый грузовик», а именно УАЗ «Буханку»!

Надо признать, что в отличие из ржавого корыта из оврага, «Буханка» выглядела вполне прилично, явно была на ходу и могла увезти Тома Хэнкса хоть на край света.

С другими материалами о знаменитостях и их транспортных средствах можно ознакомиться здесь.

Фото: PA Photos, instagram.com/tomhanks