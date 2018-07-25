Крымчанин отсудил за невидимый дорожный знак 580 тысяч рублей

Выезжая со второстепенной дороги на главную, житель Севастополя не увидел знак «Уступи дорогу» и попал в ДТП. Виновными он посчитал тех, кто отвечает за дорожную инфраструктуру, и решил взыскать с них компенсацию через суд.

Авария произошла на пересечении улиц Харьковская и Коммунистическая. Злополучный выезд имеется в Яндекс.Панорамах: знака 2.4 «Уступи дорогу» на снимке действительно не видно, он весь закрыт листвой деревьев. Именно с такой претензией обратился в районный суд попавший в ДТП автомобилист.

Ответчиком выступило ГБУ «Севастопольский Автодор», занимающееся в городе содержанием автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства. С учетом того, что по ГОСТу расстояние видимости дорожного знака должно быть не менее 100 м, судья встал на сторону истца и обязал «Севастопольский Автодор» возместить ему стоимость ремонта автомобиля и судебные издержки — всего 580 тысяч рублей.

ГБУ попыталось обжаловать это решение в Севастопольском городском суде, указав в жалобе, что материальную ответственность, по его мнению, должна понести управляющая компания, которая содержит элементы озеленения в районе, где произошло ДТП. Однако судья этим доводам не внял и оставил приговор первой инстанции в силе, справедливо указав, что управляющая компания не отвечает за дорожные знаки, а ведь именно они, а не листва регулируют у нас очередность проезда бессветофорных перекрестков.

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Фото: АГН «Москва», yandex.ru