Водители начали воровать камеры с дорог

О двух случаях кражи камер фото- и видеофиксации за последний месяц сообщило КРУДОР Красноярского края.

Только за первые несколько дней августа с автодорог украли две камеры видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили «Городские новости» Красноярского края со ссылкой на Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю.

Первый мобильный комплекс фиксации нарушений похитили 2 августа на 771-м километре федеральной трассы Р255 «Сибирь». Вора поймали, ему грозит уголовное наказание.

В минувшее воскресенье на 76-м километре автотрассы Ачинск — Ужур — Троицкое украли еще один прибор, который позже нашли разбитым в двух километрах, а между тем каждая камера стоит несколько миллионов рублей.

Водители уничтожают камеры, полагая, что они незаконные, так как никаких предупреждающих знаков перед ними не стоит. Между тем их выставляют подрядные организации на основании госконтрактов. Издание напоминает, что знаки устанавливают только перед стационарными комплексами, в случае с мобильными делать этого необязательно. Обеспечивать работу такого оборудования могут не только сотрудники ГИБДД, а за посягательство на оборудование установлено уголовное наказание, вплоть до лишения свободы.

Тем временем стационарные камеры видеофиксации нарушений научили определять наличие полиса ОСАГО у водителя. Некоторые депутаты уже возмутились этим «навыком» и считают, что нововведение затронет интересы тысяч автовладельцев в регионах, где по-прежнему трудно приобрести «автогражданку».

Власти хотят разрешить судебным приставам автоматически списывать штрафы со счетов автомобилистов. Это упростит работу ФССП, которая буквально утопает в бумажной работе.



Фото: «За рулем»