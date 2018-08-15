«Мобилистика-2018»: Летающая Лада, Стивен Сигал и беспилотники

В рамках Московского международного автосалона пройдет фестиваль новых технологий в сфере транспорта «Мобилистика-2018».

Если вы устанете от знакомства с новинками автомобильного рынка на основной выставке, то можно заглянуть на экспозицию фестиваля «Мобилистика». Организаторы подчеркивают, что это не автошоу и не отраслевая конференция, и даже не форум инноваций, а мероприятие нового формата, показывающее, как будет развиваться городской транспорт.

Так, на «Мобилистике» представят концепт двухместного летающего беспилотника, который создавался в московской студии дизайна АВТОВАЗа и учащимися Московского Политеха, Санкт-Петербургской государственно художественно-промышленной академии и Университета прикладных наук Лахти. По задумке создателей, такое транспортное средство в перспективе сможет перевозить пассажиров между двумя российскими столицами.

Выпускница кафедры «Дизайн» Московского Политеха покажет проект городского электрического мотоцикла Lexus Kensaki. По мнению создателя, такой электромотоцикл может стать серийным в 2050 году, когда города будут перенаселены и у жителей появится потребность в компактном и экологичном средстве передвижения.

На фестивале будет представлен и общественный транспорт нового поколения. Так, Volgabus привезет низкопольный электробус Ситиритм 12 ELF, запас хода которого позволяет проехать до 220 километров. А еще компания обещает показать прототип автобуса высокой проходимости для эксплуатации в арктических условиях Arctic Bus и новую версию беспилотника MATRЁSHKA.

Российское отделение Jaguar Land Rover создаст детскую зону с уменьшенными копиями известных моделей компании. А взрослые смогут познакомиться с электрическим кроссовером Jaguar I-Pace.

BMW везет на «Мобилистику» обновленный родстер BMW i8. Также на выставке можно будет познакомиться с навигационными сервисами BMW ConnectedDrive. С помощью мобильного приложения можно не только найти оптимальный по энергозатратам путь, но и получить необходимую информацию о состоянии машины.

Также на фестивале будут показаны кроссовер Tesla Model X и даже электрический кабриолет Hummer.

Откроет фестиваль не кто иной, как известный актер, а с недавних пор еще и спецпредставитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивен Сигал.

Фото: «Крокус Экспо»