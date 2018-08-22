Новый кроссовер Opel: немецкое значит доступное!

Компания Opel официально представила концептуальный электрический кроссовер GT X Experimental, который олицетворяет будущее марки. Судя по всему, от попыток обосноваться в премиум-сегменте она отказалась.

В пресс-релизе, посвященном субкомпактному кроссоверу Opel GT X Experimental, ни разу не встречается слово premium, которое прежде пиарщики немецкой фирмы использовали по поводу и без. Электрический концепт провозглашает новые ценности бренда: «немецкий, доступный, волнующий». Слово «немецкий» — на первом месте, чтобы подчеркнуть условность влияния французской Groupe PSA, которой с прошлого года принадлежит Opel. Много ли немецкого в новом кроссовере? Давайте внимательно посмотрим на него в нашей галерее.

Марка Opel официально покинула российский рынок весной 2015 года, но это решение было спущено руководством GM. Groupe PSA не исключает возращение Опелей в нашу страну, однако конкретных обещаний пока не дает.

Представленный в прошлом году кросс-универсал Insignia Country Tourer — одна из последних новинок Опеля на джиэмовской платформе. Все последующие модели будут создаваться на модульных «тележках» Groupe PSA.

Фото: Opel