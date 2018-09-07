Ford показал первое изображение электрокроссовера

На единственном опубликованном фото — задняя часть электромобиля, копирующая дизайн маслкара.

Слухи о том, что Ford разрабатывает электрокроссовер на базе маслкара Mustang, ходят давно. В Сети даже есть вариации сторонних художников на тему, как мог бы выглядеть этот автомобиль. Но сегодня компания раскрыла часть тайны, опубликовав первый тизер новинки.

На фото — задняя часть электрокроссовера Ford, выполненная в стиле Mustang. Вместе с публикацией фотографии компания сделала важное заявление: электромобиль поступит в продажу в 2020 году.

По одной из своих основных характеристик — среднему пробегу на одной зарядке — новый Ford сопоставим с другими электрокроссоверами: 483 километра. Других подробностей о новинке, по данным Ford via Medium, пока нет.

Первоначально Ford планировал назвать электрокроссовер Mustang Mach 1, но реакция поклонников марки оказалась негативной: нельзя кроссоверу давать имя, ассоциирующееся со скоростью и силой маслкара, считают они. Какое имя будет выбрано в итоге — неизвестно.

Схожесть дизайна новинки с Мустангом — тоже смелый ход, который может повлечь негативную реакцию фанатов модели. Но Ford делает ставку именно на кроссоверы, популярность которых растет год от года, а также на электрификацию. Для лучшего продвижения новинки компания собирается придать ей всемирно известный дизайн без оглядки на мнение фанатов.

Над созданием электрокроссовера работает новое подразделение Ford Team Edison, занимающееся исключительно разработкой электромобилей для Ford и Lincoln.

Фото: Ford