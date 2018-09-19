Дорожные знаки стали использовать в качестве мишеней для стрельбы

Саратовский чиновник пожаловался на то, что его земляки часто стреляют по дорожным знакам, приводя их в негодность, а депутат — на фиксацию посторонних женщин в машинах нарушителей.

Стрельба по дорожным знакам стала новым хобби жителей Саратовской области

Заявление о стрельбе по дорожным знакам сделал и.о. первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской областной Михаил Шалыганов в ходе заседания Комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской областной думы, посвященного тому, что с 1 января 2019 года штрафы за нарушение ПДД будут зачисляться бюджет того субъекта, на территории которого были зафиксированы. В связи с этим чиновники проверяют матчасть и изучают статистику.

В ответ на вопрос депутата от ЛДПР Станислава Денисенко о том, не ломают ли в области камеры видеонаблюдения, собирающие штрафы за превышение скорости, господин Шалыганов ответил так:

«У нас по знакам стреляют много. Кучность проверяют! Мы не устаем удивляться немотивированной агрессии».

В ходе заседания также выяснилось, что хорошие дороги, в отличие от хороших дорожных знаков, региону не нужны. На заявление депутата от КПРФ Николя Бондаренко на тему хороших дорог и того, что они сохраняют жизни людей, и.о. первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской областной ответил:

«Чем лучше дорога, тем больше ДТП».

С этого заявления на заседании Думы начались смех и веселье. Масла в огонь подлил депутат Леонид Писной, защищающий личную жизнь нарушителей, ведь фотофиксация может выявить «посторонние объекты в машинах мужиков» (так депутат обозначил женщин), что вызовет раздоры в семье.

Вопрос о порче видеокамер и знаков прозвучал на заседании неспроста. Ранее местная ГИБДД сообщала о мотоциклисте, который разбил топором камеру видеофиксации нарушений ПДД на Вольском тракте.

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