«А кто бежит?»: центр Москвы перекроют из-за марафона

В это воскресенье в столице пройдет шестой Московский марафон. Из-за бегунов в городе будет перекрыто движение на ряде улиц.

Ожидается, что в ежегодном марафоне примет участие более 30 тыс. человек из десятков стран. В рамках марафона впервые будет проведен Кубок России по марафону. Также пройдут корпоративная эстафета и заезд хендбайкеров (спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, которые соревнуются на велосипедах с ручным приводом). Дистанция марафона составляет 42 километра 195 метров и вся она проложена по московским улицам.

Из-за этого в Москве будет перекрыто движение автотранспорта на ряде улиц, причем коснутся они десятков улиц. Власти города говорят о том, что движение будет перекрыто с семи утра до пяти вечера с «поэтапным открытием участков». Но на практике сотрудники ГИБДД начинают перекрывать улицы примерно за час до назначенного, а открытие движения происходят со значительными задержками.

Увеличенная схема и список улиц, которые будут перекрыты доступны по ссылке (*.jpg).

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Фото: пресс-служба правительства Москвы