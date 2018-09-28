Прорыв трубы в Питере: две машины ушли под землю. Есть погибшие

Geely Emgrand 7: чем он лучше Весты «За рулем» испытал обновленный Geely Emgrand 7, собранный на новом заводе в Белоруссии. Лада Веста Спорт: 107 новых деталей и 121 модернизированная Спортивная версия на базе недорогой модели В-класса — это всегда компромисс и в большей степени маркетинг, нежели реальные характеристики. Но Веста Спорт доказала, что по кое-каким критериям она снисходительного отношения не потерпит. На Вестах в Каракумы: Азия не отпускает На десятый день экспедиции Москва — Каракумы — Москва эксперты журнала «За рулем» наконец-то дождались парома через Каспий и отправились в Баку, покинув Среднюю Азию. Правда, она не спешила отпускать путешественников…