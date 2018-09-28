Прорыв трубы в Питере: две машины ушли под землю. Есть погибшие

На Измайловском проспекте в Санкт-Петербурге во дворе дома 20 прорвало трубу отопления. В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» утверждают, что коммуникации были подготовлены к отопительному сезону. Однако труба не выдержала. кипяток затопил двор, образовал промоину, в которую провалились две машины, и хлынул в подвальное помещение, где находится кафе «Типичный Питер». В результате погибли двое 20-летних молодых людей, которые находились в это время в кафе.
Труба лопнула в первый день официального отопительного сезона. Накануне теплоэнергетики работали возле соседнего дома, течь дала труба возле здания на Обводном канале, не выдержала теплосеть и около дома №36 по Будапештской улице. В связи с аварией коммунальщики ограничили подачу тепла в 76 зданиях в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
По факту ЧП прокуратура начала проверку, СК возбудил уголовное дело.
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Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
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