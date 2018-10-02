Молодые люди организовали придорожный аквапарк

Веселиться можно по-разному. У кого-то на весь день портится настроение, когда проезжающий мимо автомобиль окатывает его из придорожной лужи. А кто-то находит в этом повод для радости. Пусть и незамысловатый.

Нехитрую придорожную забаву наблюдал из своего окна житель Хамдена (США, штат Коннектикут), разместивший это видео. Мужчина сидел дома, потому что на улице шел сильный дождь, и вдруг услышал веселые голоса на улице. Он выглянул в окно и увидел троих молодых людей в шортах, стоящих у обочины дороги. Те выглядели так, словно пришли в аквапарк: вдоль улицы стекал поток воды, а проезжающие мимо автомобили поднимали волну брызг к удовольствию молодых людей, окатывая их с головы до ног.

В комментариях один из пользователей заметил, что все логично, «когда вы черны и бедны, вы просто не можете позволить себе билеты в настоящий аквапарк».

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Видео: YouTube