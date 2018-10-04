В Латвии возродят производство «рафиков»

В Прибалтийской стране решили вновь выпускать автомобили под легендарным брендом РАФ, только теперь микроавтобусы станут электрическими.

В Латвии зарегистрировали новое предприятие SIA «Rigas Autobusu Fabrika, RAF», которое займется мелкосерийным производством электрического городского транспорта, в том числе и микроавтобусов под брендом РАФ, такая информация появилась у «Российской газеты».

На заводе наладят выпуск городских микроавтобусов на электрической тяге, а также небольших троллейбусов или гибридов автобуса и троллейбуса, которые смогут подключаться к городской контактной сети для подзарядки и движения, а также иметь собственный запас хода на аккумуляторах. Возможно также, что крупноузловую сборку микроавтобусов под брендом RAF наладят совместно с одним из мировых автопроизводителей.

В европейских городах ужесточаются экологические требования, поэтому городской общественный транспорт на электротяге становится все более востребованным.

В 1949 году на базе Рижского авторемонтного завода № 2 был создан Рижский завод автобусных кузовов (РЗАК). Его задачей было производство средних автобусов. В 1951 году РЗАК был объединен с Рижской экспериментальной автомобильной фабрикой. Предприятие выпускало автобусы и микроавтобусы, среди которых особой славой пользовался РАФ-2203 Латвия, но в 1998 году оно обанкротилось.

О самой последней модели РАФ‑2203–01, которую выпускал завод, читайте в материале «За рулем».

Не менее любопытна и ретросанитарка РАФ-977ИМ — это настоящая скорая, способная, если ­потребуется, и сегодня выйти на линию.

Фото: «За рулем»