На трассе М-10 столкнулись пять автомобилей и маршрутка

Крупное ДТП произошло на участке трассы М-10, проходящем по территории Солнечногорского района Подмосковья, на 65-м километре Ленинградского шоссе.
В результате аварии пострадали 7 человек, о чем сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
«В результате ДТП с участием маршрутного такси в Солнечногорске пострадали семь человек. Все они были доставлены в Солнечногорскую ЦРБ для проведения медицинского осмотра. Один пострадавший госпитализирован в медучреждение в состоянии средней степени тяжести, остальным госпитализация не потребовалась. На месте работали две бригады скорой медицинской помощи», — рассказал глава подмосковного Минздрава Дмитрий Матвеев.
Как сообщили в Главном управлении МВД Московской области, авария на трассе М-10 произошла вчера вечером. Тогда сообщалось только о двух пострадавших и о том, что среди участников ДТП не было детей.
Сегодня информация была уточнена подмосковным минздравом. Дмитрий Медведев также сообщил, что только один из участников аварии оказался в состоянии средней степени тяжести и был госпитализирован. Кроме него госпитализация никому не потребовалась.
Правоохранительными органами по факту аварии ведется следствие.
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Фото: YouTube
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