Съемки клипа на МКАДе задержали несколько «скорых». ЦОДД потребовал от полиции разбирательства

Съемка клипа певицы Yaxana на МКАДе привели к тому, что ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) был вынужден обратиться с заявлением в полицию.
«ЦОДД Москвы считает недопустимым подобные действия и обратится в правоохранительные органы для оценки действий данных лиц. По предварительному анализу, эти несогласованные действия стали причиной задержки в проезде нескольких автомобилей скорой помощи», — сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Несвоевременное оказание скорой медицинской помощи может привести к трагическим последствиям, пока виновники этого пытаются заработать.
Певица Yaxana, настоящее имя которой Оксана Яковлева, так и поступила: устроила пробку на Московской кольцевой автодороге во время съемок клипа к одной из своих песен, перекрыв две или более полос движения. Певица же заявляет, что недовольных ее действиями среди водителей не было.
В данный момент процессом съемок клипа жены депутата Совета депутатов городского поселения Щелково Алексея Яковлева заинтересовались в московской ГИБДД. Ведется проверка.
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Фото, видео: YouTube
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