Съемки клипа на МКАДе задержали несколько «скорых». ЦОДД потребовал от полиции разбирательства

По законам физики: тест для тех, кто учился в школе Несмотря на то что современный автомобиль всё чаще называют компьютером на колесах, большинство его систем по-прежнему работает согласно законам физики, которые все проходили еще в школе. «За рулем» предлагает освежить знания, пробежавшись по автомобильным вопросам с физическим уклоном. 9 причин не пользоваться присадками-добавками к маслу и топливу Эксперт ЗР — о негативных последствиях от бездумного применения различных присадок и добавок к автомобильным жидкостям. Необычные модификации Лады Ларгус: теперь вы видели всё! Lada Largus уверенно входит в десятку самых продаваемых автомобилей в России (ежегодно покупателей находят более 40 000 машин). И один из ключей к успеху — разнообразие модификаций.