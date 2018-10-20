Иллюзии, которые возникают у водителя на осенних ночных дорогах

Темнеть стало все раньше, к этому добавляется усталость за рулем, игра теней и т.д. Что только не привидится порой за рулем автомобиля. Но предупрежден — значит, вооружен!

Эффект исчезающей машины

Где-то вдали маячат белые огоньки фар, а затем пропадают в темноте. Идешь на обгон, и тут же из небытия выскакивают те самые зловещие фары. Чудом избегаешь лобового столкновения. А на поверку оказывается, что дорога впереди неровная, профиль ее меняется, и в ее ложбинки и «ныряет» встречная легковушка.

Маяк в поле

Видишь впереди белый свет и летишь на него, считая, что это встречная машина. А на самом деле это фонарь на столбе. На неосвещенной дороге и без знаков может показаться, что дорога прямая, а на деле — крутой поворот. Совет — если местность незнакомая, не стоит доверяться ощущениям: лучше не разгоняться и тщательнее всматриваться в темноту.

Линия электропередачи

Обычно в темноте, чтобы отследить конфигурацию дороги, приходится ориентироваться по верхушкам деревьям вдоль шоссе. Бывает, что просека за небольшим холмиком вновь идет прямо. Подъезжаешь поближе, и вдруг фары высвечивают крутой поворот. Оказывается, что дорогу пересекает высоковольтная линия электропередачи, это ее просека идет прямо, а издалека кажется, что это продолжение автомобильной трассы, предупреждают «Аргументы и Факты».

Обманчивые фонари

Обычно в ночи на плохо освещенной дороге дистанцию до ближайшей попутной машины впереди распознаешь по расстоянию между ее красными фонарями. Чем они ближе друг к другу, тем дальше попутка. Но, например, один из «габаритов» перегорел, и нам кажется, что до впереди идущего автомобиля далеко — габариты слились в одну точку. А на самом деле, и это особенно опасно в случае с грузовиками, машина совсем близко, и вскоре вы почти упираетесь в ее задний бампер. В дождливую погоду или туман — опасность удваивается.

Сдвоенные фары мотоцикла

Обычно у мотоциклов одна фара, но сейчас многие производители ставят впереди сдвоенную головную оптику. Когда видишь их, кажется, что это автомобиль едет где-то вдалеке. А на самом деле мотоциклист несется навстречу, и он совсем близко. Это вводит водителей в заблуждение и может спровоцировать ДТП.

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