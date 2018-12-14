Ликсутова обвинили в уборке несуществующих парковок на миллиарды рублей

Выяснилось, что некий «ТОП-Сервис» получил за уборку транспортной инфраструктуры Москвы 25 млрд рублей, причем некоторые адреса оказались не подлежащими уборке.

Компания «ТОП-Сервис», известная также под названием Idalika, специализируется на уборке метрополитена, автопарковок, станций электричек и прилегающих территорий — всего, что связано с транспортом столицы.

В своем расследовании ФБК обратил внимание на то, что, несмотря на неоднократное невыполнение обязательств и выписанные за это штрафы, компания не лишилась заказов на уборку, как то предусмотрено в договорах, а, наоборот, получала все новые контракты. Нередко на проводимых торгах «ТОП-Сервис» бывает единственным участником, указывают активисты.

В ходе расследования юрист Иван Ёжиков узнал, что ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» платило компании «ТОП-Сервис» за уборку автомобильных парковок, которых в природе не существует. Например, по одному из адресов вместо стоянки оказался строительный котлован, по другому — пустырь. Все эти странности расследование приписывает особенностям ведения дел руководителем Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максимом Ликсутовым. Активистами даже найдены доказательства тесных связей чиновника с «ТОП-Сервисом».

Активисты зацепились за номер телефона, указанный на сайте Idalika, который привел их к компании «ВорлдВайд Инвест АС». Этой компанией, в свою очередь, владеет эстонская фирма «Transgroup Invest As», учредителем которой ранее являлся господин Ликсутов. Получив высокий пост, он переписал фирму на жену.

Этот телефонный номер указывают и другие компании, связанные с руководителем Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Например, «Дельта-Транс-Инвест» и «Вп-Инвест», которые были учреждены фирмами «Transgroup Invest As», «ВорлдВайд Инвест АС» и лично женой чиновника Татьяной Ликсутовой.

По мнению активистов, эти связи и помогают компании «ТОП-Сервис» получать выгодные контракты, в том числе на обслуживание несуществующих объектов, не боясь наказания за их невыполнение.

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Фото: Twitter