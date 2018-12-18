Девушка пыталась заправить бензином электромобиль

В Сети появилось видео, на котором девушке почти удалось заправить бензином электромобиль Tesla Model S.

Все автомобили ездят на бензине, на худой конец — на дизельном топливе или газе. Этот стереотип настолько прочно засел в умах некоторых людей, что их с заправки пряником не выманишь, даже если они ездят на электромобиле.

Стоя в очереди на заправку, двое молодых людей долго наблюдали за тем, как девушка пыталась заправить электромобиль бензином, но никак не могла найти горловину бензобака. Наслаждаясь спектаклем, они не спешили помочь, что, конечно, не делает им чести. Но понять их можно: зрелище получилось исключительное. Сама девушка тоже оказалась с юмором и от души посмеялась над своей оплошностью.

Если вы когда-нибудь столкнетесь с подобной ситуацией, не будьте строги и помогите человеку, ведь часто нам просто непонятно, по какой причине с ним или с ней произошел курьез.

Посмеяться над другими курьезами можно здесь.

Фото, видео: YouTube