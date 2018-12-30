На трассе М-4 «Дон» произошла массовая авария. Есть пострадавшие

По словам представителей местного отделения МЧС ДТП произошло из-за гололедицы и несоблюдения скоростного режима.

Авария произошла около 11:20 в Миллеровском районе Ростовской области на трассе М-4 «Дон». После столкновения двух автомобилей последовала цепная реакция, которая привела к столкновению 20 автомобилей. По данным ГИБДД столкновение автомобилей произошло из-за гололедицы и несоблюдения участниками дорожного движения скоростного режима, соответствующего погодным условиям.

По данным МЧС Ростовской области в массовой аварии пострадало 2 человека, погибших нет. Спасатели развернули пункт обогрева на 853 километре трассы.

Ликвидация последствий ДТП ведется до сих пор, но движение в северном направлении было возобновлено в полном объеме уже к 14:00.

С другими материалами рубрики «Происшествия» можно познакомиться здесь.

Фото: МЧС по Ростовской области