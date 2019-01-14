В США знаки «69» из-за воровства заменили на «68,9»

Автомобилисты Америки воруют дорожные знаки 69 и 420, но местные власти нашли способ бороться с кражами.

В США по ряду соображений воруют знаки с цифрами 69 и 420. Первое сочетание имеет некоторое отношение к сексу, а второе — к наркотикам и легализации марихуаны. Согласно статистике, с 2012 года Государственному департаменту транспорта пришлось восстановить 608 знаков с этими цифрами. Но недавно чиновники подошли к решению проблемы кардинально — устранили причину воровства, вместо того чтобы продолжать изо дня в день бороться с воришками, наказывая их в назидание другим (90 дней тюрьмы и штраф в размере 1000 долларов).

Государственный департамент транспорта просто заменил знаки с цифрами 69 и 420, обозначающими мили, на знаки с номерами 68,9 и 419,9, которые никому не интересны. Во всяком случае, пока.

Как и в России, каждая миля трассы или дороги в США обозначается знаком с соответствующей ее порядковому номеру цифрой. Это необходимо для того, чтобы автомобилисты могли ориентироваться на дороге или сообщать о затруднениях на каком-либо участке дороги. В путеводителях США очень распространена практика указания съезда с трасс на той или иной миле. Именно по этим причинам местный департамент крайне озабочен воровством, как их называют у нас, «километровых» столбов.

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Фото: Twitter