Массовая авария на трассе М-2 «Крым»: столкнулись десятки машин

Из-за плохих дорожных условий в Московской области произошла массовая авария. Движение на трассе остановлено.

Сегодня днем на федеральной трассе М-2 «Крым» (Симферопольское шоссе) между Чеховым и Москвой произошло массовое ДТП. Экстренные службы говорят о 16 столкнувшихся автомобилях, но на фотографиях очевидцев машин явно больше. Позднее в ГИБДД уточнили, что в аварии пострадало около 60 автомобилей.

Для ликвидации последствий участок трассы был перекрыт, некоторые водители разворачивались и ехали против движения, сообщает корреспондент «За рулем».

По данным ГИБДД авария произошла из-за плохих погодных условий, обледенения трассы и несоблюдения водителями скоростного режима в таких условиях. По предварительным данным в массовом ДТП пострадало два человека.

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Фото: instagram, twiiter